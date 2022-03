Diputados piden prórroga para dictaminar reforma eléctrica

Ante falta de acuerdos, los diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía pidieron prórroga para dictaminar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se ha resuelto todo ese tema (de la dictaminación). De hecho, hoy se presenta en el Pleno una prórroga, porque parece que no hay legislación para los tiempos del dictamen. Esto qué quiere decir, que ahora mismo no hay ruta todavía. Creo que a la mayoría (Morena) le corresponde hacer una propuesta sobre la reforma eléctrica”, dijo el coordinador del PRI, Rubén Moreira

Al presentar un foro que realizará el tricolor sobre la reforma eléctrica en el Estado de México, comentó que no hay ruta para construir un consenso, por lo que se tiene que prorrogar la dictaminación hasta que haya condiciones políticas.

“No hay dictamen, no se ha construido una ruta política, y a esto me refiero a reuniones unilaterales, bilaterales, a un replanteamiento de la iniciativa, no está. Por lo tanto, si no están esas condiciones no puede haber dictamen y si no hay dictamen, pues no hay discusión en el Pleno, tan sencillo”, comentó Moreira.

En conferencia, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dijo que debe haber acuerdos legislativos públicos sobre modificaciones que generen consenso o cuando menos mayorías para la votación.

“El grupo mayoritario (Morena) tiene que generar las condiciones legislativas para que suceda su pretensión, dirían los abogados. Si no genera estas condiciones, bueno, nosotros no estamos en la oportunidad de generarlas. La iniciativa no es nuestra”, mencionó el coordinador priista.

