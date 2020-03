Diputados ponen fin al outsourcing: meten a nómina a trabajadores de limpieza

Tras lograr un consenso entre las diversas fuerzas políticas, la Cámara de Diputados puso fin al outsourcing con el que tenía contratados a sus trabajadores de limpieza, anunciando que estos empleados ahora pasarán a formar parte de la nómina del Legislativo.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), a través de un comunicado, señaló que esto fue posible gracias a los recortes y a los ahorros impulsados por la política de austeridad, con lo que se reuniron 2,500 millones de pesos en 2019, ya que antes “era la casa de los moches y no se encontraba el presupuesto para contratarlos”, indicó diputado morenista Mario Delgado.

La cámara baja dio la bienvenida a 462 trabajadores de limpieza que laboran en este recinto, y quienes estaban subcontratados. “Hoy ustedes van primero. Hay personas que tuvieron que esperar 21 años, trabajando en esta Cámara a través de una empresa”, señaló el presidente de la Jucopo.

➡ Contratamos de manera directa a 462 trabajadoras y trabajadores de limpieza 🧹 que estaban bajo el régimen de #outsourcing. Esto significará beneficios para ellos como un aumento de salario de más del 50%, además de que tendrán diversas prestaciones. 👇 pic.twitter.com/jNAKjTilxQ — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 3, 2020

El anuncio se da en momentos en que el Legislativo analiza hacr modificaciones para frenar la subcontratación lícita y que la tercerización únicamente pueda realizarse respetando aspectos claves. Ante esto, el sector privado ha insistido en que no es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo para regular las prácticas de subcontratación, sino que basta con aplicar de forma puntual las normas ya existentes.

Delgado agregó que ahora que se discute el outsourcing, este acto le da autoridad moral a la Cámara de Diputados para legislar en la materia.

“Cuando llegamos dijimos que veníamos a rescatar la dignidad de ser diputado, porque no se puede tener autoridad política, si no hay autoridad moral, y hoy no cabe duda que el país está cambiando”, indicó.

Por su parte, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que los trabajadores de limpieza de la cámara “son parte importante de nosotros; porque aquí es donde se hacen las leyes, era necesario este acto de dignidad”.

“Nos tardamos; sin embargo, tenemos la oportunidad de corregir y darles justicia; esto representa un avance no de partidos ni de ideologías”, agregó.

El coordinador petista Reginaldo Sandoval Flores destacó que con esta medida desaparece el outsourcing de la Cámara de Diputados, y celebró que en este tema estuvieron de acuerdo todos los partidos. “Queremos desaparecer esa forma de contratación porque hay 8 millones de mexicanos en esa condición”.

Además, hizo un llamado para que otras esferas públicas se sumen a este tipo de acciones, porque “en la 4T no es posible violar los derechos sociales”.

