Diputados se niegan a aumentar presupuesto al INE

Los diputados se negaron a aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) al ratificar el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que avalaron para este año a dicho órgano electoral.

Esto se da en respuesta a la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los legisladores federales analizar y aprobar nuevamente el presupuesto para el órgano electoral, pero con la diferencia de que si los legisladores insisten en el recorte, deberán presentar argumentos para hacerlo.

“La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la controversia constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral”, indica el dictamen avalado por Morena y sus aliados con 259 votos en pro y 212 en contra de los partidos de la oposición.

Lee: Reforma que aumenta vacaciones solo beneficiaría a 44% de trabajadores: IMCO

Además señalan que el INE “no ha atendido a los criterios de administración de los recursos federales, particularmente los de economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas” y que no se realizó un ejercicio presupuestario correcto para la revocación de mandato y la consulta popular.

También se menciona que no es viable aprobar las asignaciones presupuestales que originalmente solicitó el INE para 2022, pues este no es realista y no se apega a los criterios de presupuestación utilizados por el mismo órgano electoral en ejercicios fiscales anteriores.

La probación se dio hoy 29 de septiembre, pero la discusión fue ayer miércoles 28, pues se aplazó la votación por fallas que tuvo la Cámara de Diputados en su servicio de Internet.

Durante la discusión, Morena y aliados se negaron aumentar el presupuesto del INE y criticaron que los 11 consejeros de éste ganen más que el presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras, los partidos de oposición argumentaron que no defendían a los consejeros, sino a la institución que se encarga de las elecciones.

El petista Gerardo Fernández Noroña señaló que “el INE no tiene vergüenza, no tiene llenadera, es un barril sin fondo, y viene la oposición a defender los excesos, los lujos, esos sí, los lujos, esos sí traen vehículos oficiales de último año”.

En tanto, la perredista Elizabeth Pérez Valdez pidió que se aclare “punto a punto en todo caso, punto a punto cada uno de estos rubros que tiene el presupuesto que presenta el INE y dejen de utilizar demagogia, ejerzan esta mayoría para defender esta democracia que es a los que les ha costado es a nosotros”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado