Diputados van a pensar antes de rechazar reforma electoral; la gente está molesta por traición: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que los diputados de oposición pensarán dos veces antes de rechazar su iniciativa de reforma electoral ante el repudio de la población por su negativa a apoyar la reforma eléctrica que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a competidores extranjeros.

La semana pasada, cuando la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue rechazada por el PAN, PRI, PRD y MC, López Obrador y legisladores de Morena acusaron que los legisladores de dichos partidos cometieron un acto de traición a la patria y se han dedicado a exhibir en la opinión pública sus perfiles.

Esta mañana, el mandatario federal informó que enviará a la Cámara de Diputados una reforma de carácter constitucional para reducir a los legisladores plurinominales del Congreso de la Unión así como la transformación del INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

A pregunta expresa, el tabasqueño afirmó que para el debate y procesamiento de la iniciativa no habrá mayores obstáculos debido a que los diputados han sentido el repudio de los mexicanos.

“No va a haber muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más porque, según mi información, la gente no quedó contenta con ellos al no aprobar la reforma eléctrica y si nos atenemos a lo que decía el General Cárdenas fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso”, lanzó López Obrador en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“No se elige a diputados para defender a empresas extranjeras sino para defender al pueblo de México, así de claro. Yo siento que lo van a pensar más porque a los dueños de los fondos financieros, porque no es nada más Iberdrola, ese es el parapeto, detrás están los fondos, conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro de que a ellos no les importa el destino de un partido de oposición en México”, alertó.

Lee: Reforma electoral de AMLO va por pluris y nuevo instituto de elecciones y consultas; será enviada hoy al Congreso

La reforma electoral plantea que sean modificados 18 artículos de la Constitución y 7 transitorios en la que se determina que los consejeros y magistrados sean elegidos mediante voto directo con propuestas de los tres poderes de la Unión.

También, busca que se modifique el financiamiento a los partidos para que sólo reciban dinero público únicamente para elecciones y con ello se elimine la burocracia partidista.

