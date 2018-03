El diseñador francés Hubert de Givenchy fallece a los 91 años

Reuters.- El diseñador de moda francés Hubert de Givenchy, que dominó la industria durante más de tres décadas y cuya ropa fue lucida por estrellas de cine como Audrey Hepburn y Grace Kelly, murió a los 91 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por la casa de moda de Givenchy, que actualmente es propiedad del grupo francés de artículos de lujo LVMH.

The House of Givenchy is sad to report the passing of its founder Hubert de Givenchy, a major personality of the world of French Haute Couture and a gentleman who symbolized Parisian chic and elegance for more than half a century. He will be greatly missed. pic.twitter.com/xapm0zSwDy

— GIVENCHY (@givenchy) March 12, 2018