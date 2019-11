Disney+ supera los 10 millones de suscriptores en su día de estreno

En su primer día de lanzamiento, Disney + superó los 10 millones de suscriptores, de acuerdo con información de la compañía. Además, la firma de análisis Apptopia, indicó que dicha aplicación se ha descargado más de 3.2 millones de veces, a pesar de los problemas técnicos en el servicios que se han presentado a lo largo de día.

De acuerdo con analistas, se tenía proyectado que esta plataforma generará entre 10 y 18 millones de suscriptores a lo largo de su primer año, sin embargo el nuevo proyecto de Disney ha obtenido más de la mitad de esos números durante las primeras 24 horas de su funcionamiento.

Además de que esta nueva plataforma era la mejor aplicación de App Stores, la emisión de un paquete con ESPN + y Hulu con publicidad impulsó a ambas aplicaciones en las tiendas de este tipo, develó el informe de Apptopia.

No es posible comparar el primer día de lanzamiento de Netflix con el de Disney +, explica el reporte, puesto que “la transmisión no era lo que es hoy y el móvil no es lo que es hoy, ya que la penetración del dispositivo móvil y las preferencias del usuario han cambiado a favor de Disney”.

En tanto, Disney declaró que no hay planes sobre la divulgación de datos de suscriptores a su nueva plataforma, sino hasta principios de 2020, pero sí acerca de las llamadas ganancias trimestrales de The Walt Disney Company.

Con información de The Verge