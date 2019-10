‘Disparen a los migrantes en las piernas’, sugirió Trump: NYT

Como una forma de detener el flujo migratorio en su frontera sur, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió disparar en las piernas a los inmigrantes indocumentados, además de colocar una fosa con cocodrilos en el muro que pretende construir.

Esta información fue revelada por el diario estadounidense New York Times. La noticia fue difundida como parte de una reseña del libro “Guerras Fronterizas: en el interior del asalto de Trump a la inmigración” escrito por los periodistas del NYT, Michael Shear y Julie Davis.

En ese texto está basado en entrevistas con funcionarios anónimos y cercanos a la administración de Trump. La declaración se habría dado en la oficina Oval durante una reunión llevada a cabo en marzo de 2019. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido algún comentario o desmentido al respecto.

Además, el muro que pretende construir el gobierno estadounidense en su frontera sur sería electrificado y con las medidas de seguridad extremas, para evitar la entrada ilegal de personas, provenientes de su frontera sur.

Hace unas semanas, el actual presidente de los Estados Unidos emitió declaraciones públicas en las que autorizaba a la guardia fronteriza disparar a los inmigrantes en caso de que éstos les aventaran piedras.

He talked about a snake-filled trench & other painful countermeasures for his border wall. He asked if migrants could be shot in the legs. He purged aides who resisted. A look at Trump’s border obsession, adapted from my book with @shearm, out next week. https://t.co/f78HdsH0aL

— Julie Davis (@juliehdavis) October 1, 2019