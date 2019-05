Doble golpe: Trump se ensaña con México y China rompe negociaciones

Por Laura Sánchez | Investing.com

Tras el rebote de ayer, vuelve el rojo vivo a los mercados europeos, con caídas que superan el 1% en los principales índices. Los descensos vienen por un doble motivo: el primero, los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a México a partir del 10 de junio, y en segundo lugar por el recrudecimiento de la guerra comercial entre EU y China.

Estados Unidos impondrá unas tarifas del 5% a importaciones de México, en represalia por la alta inmigración del país azteca. Si la crisis fronteriza persiste y México no propone ninguna medida, los aranceles continuarán: subirán hasta el 10% desde el 1 de julio, hasta el 15% desde el 1 de agosto y hasta el 25% desde el 1 de octubre. Y en ese punto permanecerán de forma indefinida hasta que México reaccione.

We can make a deal with China tomorrow, before their companies start leaving so as not to lose USA business, but the last time we were close they wanted to renegotiate the deal. No way! We are in a much better position now than any deal we could have made. Will be taking in…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019