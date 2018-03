Dolce & Gabanna por un momento cambió a sus modelos… por drones

La firma Dolce & Gabanna utilizó la tecnología en uno de sus desfiles de moda que se llevó a cabo en la ciudad de Milán y sustituyó por un momento a las modelos por drones.

En la pasarela, los pequeños drones mostraron los más recientes bolsos de la firma italiana. El sitio especializado de moda, Fashionista, detalló el momento en el que estos artefactos mostraron la nueva colección de la casa.

Todos los miembros de la realeza y los millennials que aman Dolce & Gabbana estaban sentados frente a la pista de su pasarela de otoño, “Secrets and Diamonds”. Las señales y los anuncios en varios idiomas suplicaron repetidas veces a los miembros de la audiencia que activaran sus Wi-Fi y zonas interactivas personales. Dolce & Gabbana tiene dominio de Wi-Fi en el Metropol: ¿Vamos a lanzar cohetes? ¿Qué hay de invitado de seguridad súper alta?, señaló el sitio especializado.

Las puertas del cielo de Dolce & Gabbana se abrieron y mostraron un puñado de drones con un nuevo estilo de bolso.