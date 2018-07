Donald Trump manda señales optimistas y felicita a López Obrador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante los resultados óptimos que hasta el momento ha definido el Instituto Nacional Electoral (INE) a favor del tabasqueño.

“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡ hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México!”, señaló el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018