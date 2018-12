Donald Trump ve mayor optimismo tras tregua comercial con China

Reuters.- El presidente Donald Trump y altos oficiales de Estados Unidos dijeron que la tregua comercial con China generará cambios estructurales en las políticas económicas de Pekín, incluyendo la rebaja de aranceles, menos barreras no tarifarias y más acceso de las firmas estadounidenses a su mercado.

Trump y su par chino, Xi Jinping, acordaron suspender la aplicación de nuevos gravámenes en la reunión que mantuvieron en Argentina el sábado, declarando una tregua tras meses de escalada de tensiones sobre comercio y otros asuntos. El domingo, Trump tuiteó que China acordó rebajar los aranceles a vehículos fabricados en Estados Unidos.

“Mi reunión en Argentina con el Presidente Xi de China fue extraordinaria. ¡Las relaciones con China han dado un gran salto hacia adelante! Pasarán cosas muy buenas”, escribió Trump en Twitter.

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018