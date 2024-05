Donatarias tienen hasta el 31 de mayo para presentar su Declaración de Transparencia 2023 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a las donatarias autorizadas que tienen hasta el 31 de mayo de 2024 para presentar su Declaración de Transparencia del ejercicio 2023.

Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que pueden recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas físicas o morales.

Beneficios de las donatarias autorizadas: tributan para efectos fiscales como personas morales con fines no lucrativos; no son contribuyentes del ISR ya que no buscan la generación de una utilidad; pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero; deben expedir los comprobantes respectivos; y pueden tener ingresos no relacionados con su objeto social, siempre que los mismos sean menores al 50% de los ingresos totales del ejercicio.

El SAT indicó que con la declaración de transparencia, las donatarias cumplen con el objetivo de contribuir a la confianza de la ciudadanía, al dar claridad sobre los donativos recibidos, su uso y destino, así como las actividades que se realizan en beneficio del país.

Asimismo, esta obligación fiscal es necesaria para que no sean dadas de baja o acreedoras a sanciones y debe ser congruente con su declaración anual de ingresos.

La Ley del ISR establece la obligación de las donatarias autorizadas de mantener a disposición del público en general la información relativa a sus donativos, la cual se puede consultar a través del portal del SAT o del minisitio: http://omawww.sat.gob.mx/donatariasautorizadas/Paginas/index.html.



