Dos cohetes impactan cerca de Embajada de EU en Bagdad

Dos cohetes cayeron este miércoles dentro de la zona verde fuertemente fortificada de Bagdad, que alberga edificios gubernamentales y misiones extranjeras, pero sin causar víctimas hasta el momento, según un reporte de la agencia Reuters.

“Dos cohetes Katyusha caen dentro de la Zona Verde sin causar víctimas. Detalles a seguir ”, dijo Reuters citando fuentes militares.

MORE: Iraqi military says two Katyusha rockets fell inside Baghdad's Green Zone, no casualties

