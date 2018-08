Dos empresas y cuatro consorcios van por línea eléctrica en Panamá

Forbes Centroamérica en alianza con SNIP de Panamá

Dos empresas y cuatro consorcios se presentaron al acto de precalificación para diseño y la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica para Panamá.

Las empresas que presentaron propuestas fueron; Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (ISA) de Colombia, y China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd de China, mientras que los consorcios son: Chiriquí Transmisora de Energía, conformado por Elecnor y AAGES (Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions), Consorcio Four Seasons, conformado por Sterlite Power, Rte International, EGIS Group y Andrade Gutierrez Engineering, Consorcio Vasco Nuñez de Balboa, conformado por Northland Power Development, Manitoba Hydro International y Control y Montajes Industriales, S.A.

Puedes leer: Canal de Nicaragua: Una megaobra que se desvanece

PUBLICIDAD

El acto de recepción inició a las 8 de la mañana y se recibieron propuestas hasta las 10am. A partir de esa hora empezaron a revisar que se cumplieran con la documentación y finalmente el acto cerró a la 1:54 de la tarde.

El proyecto tendrá un costo que supera los 500 millones de dólares y debe estar operativa entre el 2022 y el 2023.

Una vez completa la obra el sistema quedará con suficiente estabilidad al menos por la siguiente década afirmó el secretario de Energía, Víctor Urrutia.