Dos especialistas digitales nos dicen lo que viene

Al parecer, el 2019 traerá sorpresas digitales en todos los sentidos: legislación, influencers, contenidos originales de plataforma, el de los community managers y hasta una desaceleración digital. Le preguntamos a 2 especialistas en la materia sus expectativas y esto fue lo que nos dijeron.

Sergio Su, Hace 10 años fundó Apolorama, y porque la vida es bella pero no aburrida, empieza nuevos emprendimientos con Lentes Distrito y Baseball Hackers.

¿Qué marcó digitalmente al 2018?

La regulación de los datos a nivel global. Ver a Mark Zuckerberg en el Congreso y sus declaraciones, su equipo y las repercusiones que habrá en ese lugar “utópicamente” mal llamado territorio libre de Internet. Nosotros lo vemos como el lugar donde cobran vida los memes, las tendencias y donde hemos volcado nuestra opinión libre por décadas. Pero no vemos el tráfico de nuestros datos, hábitos y perfiles de consumo de empresa a empresa a escalas que no podemos imaginar. Como cuando hablamos de ciertos temas en vivo y poco tiempo después nos aparecen banners vendiéndonos eso. Como si nos pudieran leer la mente o hubiera micrófonos que nos espían todo el tiempo. Poco a poco ese lugar “libre” ha dejado de serlo para convertirse en un mapa social multidimensional con fines de lucro.

¿Qué se dejará de usar/ qué es obsoleto?

Los community managers. Como lo dije hace algunos años, la extinción de esta especie cada vez es más evidente. La digitalización de todo ha hecho que ese rol se vuelva cada vez más especializado y necesite de talento mucho más elevando en generación de conversaciones (los que sobrevivirán), más allá de los que de plano servían para publicar bajadas y posteos sólo por “cumplir” con la parrilla de contenidos.

La falta de verdaderas voces con identidad hace muy innecesaria la presencia de comunidades y conversaciones con marcas. Por eso el crecimiento exponencial de los influencers y los presupuestos para que puedan amplificar campañas y que los productos se involucren con su contenido. Así como los medios y marcas que realmente están apostando por sobrevivir en las redes sociales, están usándolos como canales poderosos de distribución de contenidos mejor pensados y estructurados, cambiando su forma de pensar a una de menos posteos, pero mejor calidad en el contenido, en lugar de publicar diario “el chascarrillo” del día.

Mucho del servicio al cliente empieza automatizarse con las respuestas automáticas de Facebook Messenger y aplicaciones como ManyChat para volver más profesionales a los chatbots.

¿Qué expectativas digitales trae 2019?

La validación de aplicaciones y servicios de streaming como productoras de cine y contenido a gran escala. Como lo están haciendo “Museo” con YouTube Originals y “Roma” con Netflix, compitiendo con las producciones tradicionales, modificando por completo el rumbo de esta industria.

Esto va a modificar la economía del storytelling y entretenimiento. ¿Te imaginas una suscripción a uno de estos servicios que incluya un set de entretenimiento en casa que emule una sala de cine para que no tengas que salir? En leasing o pagándolo a 36 meses. Aumentando el uso de aplicaciones de servicio a domicilio para que tu experiencia sea totalmente casera. Los consumidores están dejando de lado la experiencia de ir al cine, de comprar palomitas y el refresco gigante, por vivirlo en casa en alta resolución y on demand. No se les hará raro la caída de los precios de las pantallas y sistemas de audio en un mediano plazo.

Movilidad 2.0

La ciudad está empezando a llenarse de scooters y bicis públicas que básicamente puedes dejar donde sea. Incluso ganas dinero si los cargas en tu casa. Por un lado, llegó un nuevo modelo de economía colaborativa. Pero también una invasión de espacio público tremenda. Sin una regulación ni reglamento, estos dispositivos sin duda serán un gran tema en cuestión de privacidad de datos, accidentes en la vía pública, fraude a bajo nivel, entre otros asuntos.

Ángel Buendía, Consultor en publicidad digital certificado por Facebook

¿Qué marcó digitalmente al 2018?

El ajuste de cuentas entre la web/medios sociales y el mundo offline. En algún sentido los políticos/ extremistas / estafadores se dieron cuenta, al igual que los negocios, que es posible tener beneficios reales e importantes fuera de Internet con tu actividad digital. El asunto es que llegó a una escala que está haciendo que el sistema actual se vuelva insostenible, tanto comercial como socialmente. La web afectó el mundo offline y por primera vez en gran escala, el mundo offline se está defendiendo de manera política, legal y comercialmente.

¿Qué se dejará de usar/ qué es obsoleto?

No sé si se deje de usar pero creo que el número de Likes/Seguidores son absolutamente obsoletos. Sobre todo como métrica, mucho más como objetivo. Si hasta Facebook dice que no es buena idea considerarlos como un objetivo de una iniciativa digital, es que en serio no hay mucha utilidad aquí. Eso por no hablar de la enfermiza obsesión de las marcas por buscar números gigantes tanto en ellas mismas como en sus supuestos aliados – léase “influencers” – que no lo son en realidad (ni aliados ni poseedores de ninguna influencia).

¿Qué expectativas digitales trae 2019?

Creo que viene un año de desaceleración, no en cuanto a presupuestos, porque dudo que se vaya a gastar menos, pero definitivamente vamos a ver menos crecimiento e innovación espectacular. Si los años previos habían sido de consolidación en cuanto a plataformas – cada vez hay menos jugadores y los bloques grandes cada vez están más definidos -, este año va a ser marcado porque estos bloques se van a atrincherar y marcar posiciones. No creo que veamos revoluciones por parte de nadie, pero si vamos a seguir viendo incrementos graduales de muchas cosas. La industria en general necesita replantearse y volver a hallar una dirección (y de ser posible una consciencia).

