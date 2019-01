‘Dragón Ball Super: Broly’ peleará por una taquilla de 95 mdp

La verdadera pelea de Goku y Vegeta no se dará en la pantalla grande contra el poderoso y violento saiyajin, sino en la taquilla mexicana, ya que su distribuidora en el país espera que “Dragón Ball Super: Broly” repita al menos el éxito de su filme anterior, es decir, que consiga ingresos por lo menos de 95 millones de pesos.

A unas horas de que el nuevo filme del popular personaje de animación japonesa se estrene en México, el director general de 20th Century Fox en México, Juan Carlos Lazo, cuenta a Forbes México cuáles son las expectativas que se tienen para esta producción que se estrenó el 14 de diciembre en Japón y se ha convertido en un hito en la historia de la franquicia.

De acuerdo con el directivo, la película que cuenta el encuentro de Goku y Vegeta con Broly -y le da la entrada oficial al poderoso personaje al canon de Akira Toriyama- tendría que recaudar al menos 95 mdp y lo tendrá que hacer contrarreloj, ya que la distribuidora prevé que serán cuatros semanas las que se mantendrá en la cartelera mexicana.

“Dragon Ball es un gran fenómeno en México, es muy esperada por muchos fans”, mencionó Lazo, y agregó que si bien la película se proyectará en más 800 salas, podría llegar incluso a las 1,000. No obstante, apunta que es normal que los estrenos “abran muy fuerte y después comiencen a perder fuerza”.

Un indicador de que DBS: Broly alcanzaría o superaría esa cifra se dará conocer los primeros días de la siguiente semana, cuando se revele la recaudación y asistencia que obtenga en sus primeros tres días en exhibición a partir del estreno de este 11 de enero.

“La Resurección de Freezer” -cuyo título original es “Dragon Ball Z: Fukkatsu no F”- tuvo un primer fin de semana con una recaudación de 52 millones 388,793 de pesos y una asistencia de un millón 101,754 espectadores, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Industria Cinematográfica (Canacine).

Aunque estas expectativas lucen moderadas, 20th Century Fox confía en que la más reciente y esperada película de Goku y compañía incluso supere las cifras de su predecesora, dado que el filme ha registrado fuertes entradas en sus estrenos en otros países.

Por ejemplo, en Japón, “Dragon Ball Super: Broly” recaudó en su primer fin de semana 9 millones 232,351 dólares y se colocó en el primer sitio del ranking local y hasta el momento cuenta con un acumulado de 23 millones 640,548 dólares sólo en las salas de cine de ese país, según datos de BoxOffice Mojo.

De manera similar, Exhibitor Relations Co., también dedicado a la recaudación de películas en taquilla, apuntó que en sus primeros tres días al público, la nueva entrega de Dragon Ball vendió más de 820,000 boletos de cine, que se tradujeron en 1,050 millones de yenes (unos 9.26 mdd), superando a cintas como “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” y “Bohemian Rhapsody”.

De qué va esta película

“Dragon Ball Super: Broly” sigue la línea de tiempo tras el Torneo de la Fuerza y con la Tierra en un estado de paz, pero esa armonía se pierde cuando Freezer aparece acompañado de un misterioso saiyajin llamado Broly y su padre, dos guerreros saiyajin que escaparon del exterminio de su planeta natal, pero con un fuerte rencor hacia el rey Vegeta (y por tanto hacia su hijo del mismo nombre).

Goku y Vegeta no pierden la oportunidad de enfrentar a otro poderoso y protagonizan una épica batalla entre los peleadores considerados los más fuertes en el mundo creado por Akira Toriyama.

Es de destacar que esta no será la primera aparición de Broly, sino la cuarta en la franquicia; sin embargo, los tres filmes anteriores en los que había aparecido no están considerados dentro del canon oficial de Dragon Ball, así que esta película le abre las puertas a este personaje que goza de popularidad entre los fans y tuvo su primera aparición en una película que se estrenó en Japón el 6 de marzo de 1993.

Respecto a ese filme, que más tarde se tituló en los países hispanohablantes como “El poder invencible” o “Estalla el duelo”, la historia es muy similar: Paragus lleva con engaños a Vegeta y a los demás Guerreros Z a un planeta distante, y su verdadera intención es que su hijo Broly tomé venganza por el destierro al que los obligó el rey Vegeta; a lo que se suma el enorme odio que el saiyajin tomó hacia Gokú cuando ambos estaban en sus cápsulas de desarrollo.

Ahora, en la nueva entrega se conservan elementos de aquella historia y se realizaron algunos ajustes que, para no hacer spoiler, tanto suman como restan a la nueva historia; aunque cabe destacar que en las escenas de pelea se mantiene la esencia brutal de Broly y los grandes aprietos en los que mete a sus rivales para poder derrotarlo.

Si eres fan de Dragon Ball es una película que no puedes dejar de ver.

Dos súper Saiyajines, Broly vs Goku, ¿quién ganará la batalla? Descúbrelo en #DragonballSuperBroly enero 11, solo en cines. pic.twitter.com/feXHZzzyiC — Fox México (@FoxMexico) January 7, 2019