¿Por qué debes “comer tu propia comida para perro”?

Se cree que en los años ochenta del siglo pasado dentro de la empresa conocida por el sistema operativo Windows se acuñó el término: “eat your own dogfood” o ‘come tu propia comida de perro’. Este coloquialismo en las empresas de tecnología describe una compañía que utiliza sus propios productos y/o servicios para sus operaciones internas. Por ejemplo, Google empezó a utilizar Gmail enterprise por ahí del 2008 y dicen que algunos todavía utilizan hangouts para comunicarse internamente y escriben en Google Docs. Aunque el término originalmente se creó para utilizar herramientas generadas internamente para el desarrollo de software, el término por lo que vemos se movió a otras áreas y hoy su diminutivo es simplemente “dog food”.

La premisa básica detrás de esta postura es que, si una empresa espera que sus clientes paguen por utilizar sus productos, no debería de esperar menos de sus empleados, que incluso pueden ser más críticos que los futuros clientes por ser más cercanos a la solución que ofrece el negocio. Al no utilizar sus propios productos para las operaciones internas podría significar que la empresa no cree que sus productos son los mejores a pesar de venderlos como tal, y que confía más en la oferta de sus rivales. Obvio esto podría generar un impacto negativo en la moral de los equipos que trabajan en dichos productos internamente e incluso convertirse en una debacle de relaciones públicas.

Es así que siendo un año de pocas buenas noticias para Snapchat su CEO ha decidido cerrar el año contratando con su propio dinero a Drake para dar un concierto a los empleados y amigos en Los Ángeles. Eso suena espectacular, pero al buscar el lugar del evento (Microsoft Theater) no se encontraron Snaps, ni siquiera en Snap Maps, la notable y vívida visión de la empresa para ver las publicaciones públicas de sus usuarios en tiempo real. Es así que parece que bloquearon el uso del dogfood durante el concierto que le costó 4 millones de dólares de su propio bolsillo, y es así que como dice la teoría, encontramos imágenes y videos del mismo en Instagram.

A post shared by Louie St. Claire (@2klouiesaint) on Dec 31, 2017 at 11:01pm PST



Es tal el caso que Drake, quien al parecer no tiene ni Snapchat, compartió en sus historias de Instagram un pequeño momento en el concierto que dio para los empleados de Snapchat. Aún más doloroso si consideramos que 2017 fue un año en el que Evan Spiegel criticó muy abiertamente a Facebook por robar ideas de su plataforma para fortalecer Instagram, en especial “Instagram Stories”, que ahora es un producto más exitoso que el de Snapchat que fue quien primero introdujo esta función.

Instagram stories de @champagnepapi (Drake)

Mientras tanto Jack, el CEO de Twitter, que lo podemos ver un sitio de constante actualización de información y conectado en los temas más relevantes y menos relevantes del mundo, decidió simplemente desconectarse para ir a hacer Vipassanā que permite dar un vistazo a la naturaleza de la realidad, aunque la realidad de su plataforma es tener que lidiar con las noticias falsas y el acoso.

Just finished a 10 day silent meditation. Wow, what a reset! Fortunate & grateful I was able to take the time. Happy New Year! #Vipassana

— jack (@jack) January 1, 2018