Ebrard califica de ‘desproporcionado’ el gasto de promoción de otras ‘corcholatas’

Ante los eventos masivos de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, Claudia Shienbaum y Adán Augusto, el excanciller Marcelo Ebrard, señaló que hay una evidente desproporción en el uso de los recursos por parte de estas “corcholatas”.

“No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso y me doy cuenta también que el pueblo no se deja. Somos un pueblo sabio, como dice el presidente”, dijo.

En un evento realizado en Coyoacán en la Ciudad de México, el político comentó que es necesario que Morena ponga un tope de gastos a los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Lo que se necesita es que el partido tome en serio el tema y diga hay un tope, ahorita nos dijeron que nos van a aporta 5 millones pero no el tope”, comentó.

Ebrard agregó que este martes la senadora Malú Micher presentará quejas ante Morena en contra las otras ”corcholatas”, sin especificar contra quiénes en especifico, por el derroche de gastos en sus eventos, pues eso es contrario a lo que se comprometieron al registrarse como aspirantes.

Uno de los acuerdos que Morena estableció es que las giras y campañas de los aspirantes serían austeras.

“Se está contabilizando todo, porque contradice lo que firmamos. Ya lo va a presentar Malú ahí en el partido y no porque quiera tener yo conflicto, no es mi propósito, sino porque debe cumplirse lo que dijimos, sino ¿para qué lo firmamos? Dicen ‘no derroche de recursos’ y ahí se ve en esos eventos derroche de dinero”, declaró.

