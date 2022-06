Ebrard quiere que las Olimpiadas de 2036 sean en México; ‘¿por qué no?’, dice

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que le propondrá al presidente Andrés Manuel López Obrador que México busque volver a ser sede de los Juegos Olímpicos en 2036.

“Que no podríamos traer otras Olimpiadas a México ¿por qué no? (…) ¿Por qué no lo vamos a hacer?, hagámoslo, propongámoslo, organicémonos. Es largo el plazo, tendría que ser en 2036, estamos en 2022. Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la República y si nos autoriza, empezamos a trabajar con toda la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en 2036”, dijo el canciller.

En la firma del Convenio de Concertación de Acciones entre el Comité Olímpico Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentó que los Juego Olímpicos de 1968 se empezaron a preparar con 25 años de anticipación y cuando México buscó ser la sede, varios países , dijo, dudaron que el país lo lograra.

“Casi no lo logramos a la hora de la votación. Muchos países no nos apoyaron, decían: ‘¿cómo México, hombre?’ Las Olimpiadas son muy difíciles. Cuando empezamos a gestionarlo nos decían a los mexicanos de entonces, nuestras diplomáticas, diplomáticos les decían: ‘¿cómo crees si tu acabas de estar en una revolución? ¿Cómo van a hacer una olimpiada?.Eso nada más los países desarrollados, los poderosos, ustedes no'”, recordó. En el Comité Olímpico Mexicano me preguntan ¿ Y si hacemos otra Olimpiada en nuestro país ?

Les respondo ¿porqué no?

Sí podemos.

Si autoriza el Presidente López Obrador,empezamos. pic.twitter.com/CSzVKlo20y— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 16, 2022

Marcelo Ebrard señaló que México perseveró, lo logró y ahora, enfatizó, se consideran esas Olimpiadas como las más exitosas en la historia, por lo que invitó a tener confianza para hacerlo.

“El éxito de México está en la confianza en sí mismo, que nadie nos convenza de otra cosa. Somos una gran civilización, podemos alcanzar lo que nos propongamos. Puede ser que nos tardemos, puede ser que tome tiempo, puede ser que haya muchas adversidades, pero sin duda lo vamos a conseguir”, dijo el canciller.

“Yo diría ¿por qué no? Si ya lo hicimos, si este es un país triunfador”, finalizó el canciller mexicano.

