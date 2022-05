Ebrard va a Washington a negociar invitación de Cuba y Venezuela a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que parte de la encomienda de Marcelo Ebrard en Washington, es que se invite a los dignatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Nicaragua, Daniel Ortega; y Nicolás Maduro de Venezuela a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles.

El canciller viajó ayer a la capital estadounidense para afinar detalles de la agenda bilateral entre los países y en específico para tratar que ninguna nación sea excluida.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el tabasqueño comentó que realizó la petición personalmente a Joe Biden, en la llamada telefónica que sostuvieron el viernes pasado.

“Primero, no hay que adelantarnos, porque con todo respeto el planteamiento se lo hicimos al presidente Biden, entonces él me mencionó que iba a pensarlo y ayer salió para Washington, Marcelo Ebrard, y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral se tratara esto, hay que esperarnos, no nos adelantemos”, comentó el tabasqueño

“No lo descartamos (que los inviten), en la pasada Cumbre, me dijo Marcelo, que los invitaron a todos, entonces vamos a esperarnos”, añadió.

Ayer, el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó que por no respetar la democracia, Cuba, Nicaragua y Venezuela no podrían participar de la cumbre.

El funcionario subrayó que el presidente Biden ha sido bien claro en que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación.

