Ebrard ve bien que México legalice la mariguana en el corto plazo

El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ve bien legalizar la mariguana en el corto plazo en México para reducir la violencia.

“Creemos que es una opción muy interesante a corto plazo para México”, dijo Marcelo Ebrard.

De acuerdo con el político, carece de razón “tener una ley que prohíba la posesión o producción de cannabis “, afirmó durante su visita de este miércoles a Montreal, Canadá, según informa el diario El País.

Con ello, dos de los tres países de América del Norte, junto con ciertos estados de EU, podrían alinear sus políticas en relación con la producción y consumo de ciertas drogas. Esto, porque la semana pasada Canadá se convirtió en el primer país industrializado en legalizar el uso recreativo del cannabis.

“No tiene sentido porque no funciona, el cannabis está ahí de todos modos, es un intercambio… Se están gastando enormes sumas de dinero y ha causado mucho sufrimiento a la población”, afirmó Ebrard.

Ebrard viajó esta semana a Canadá para reunirse con diferentes líderes políticos, empezando por el presidente Justin Trudeau y la que será su homóloga, Chrystia Freeland.

The new #USMCA will benefit people in Canada & Mexico, and today we welcomed Mexico’s Secretaries-designate to Ottawa to deepen our strong relationship – and talk about working together to shape an even better future for people in both our countries. pic.twitter.com/XbinH0MTfJ

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 22, 2018