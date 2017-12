Este texto fue publicado originalmente el 20 de noviembre de 2017

¿Te imaginas una escuela sin profesores?, École 42 es una escuela de programación gratuita, sin clases, libros, ni profesores, que surge en París en el 2013, con la misión de formar a los mejores programadores del mundo. Y para lograrlo cuentan con un modelo educativo bastante revolucionario, donde la educación se basa en poner retos a los alumnos, que al investigar en internet y de forma colaborativa entre ellos mismos logran resolver, lo que les permite enseñar sin tener profesores, libros, ni materias específicas. Aplicando el principio de Aristóteles, “Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo”.

“Enseñar a memorizar hoy en día es inútil, peligroso y te hace tonto, principalmente en el área de Tecnologías de la Información (TI), en esta área todo cambia muy rápido, cuando el profesor enseña algo, realmente ya es algo atrasado y pensar que los alumnos deben memorizar es hacerles un daño, ya que la industria de TI se revoluciona constantemente por lo que necesitamos formar estudiantes con habilidades creativas y capaces de aprender por su cuenta para encontrar soluciones, nosotros vemos la programación como arte”, comenta Nicolás Sadirac, director y cofundador de 42.

Y cuando Nicolás nos habla sobre la programación y el arte no habla a la ligera ya que dentro de la escuela hay una colección de arte urbano digna de un museo, con obras de artistas como Banksy.

Alexis Merelo, es un estudiante mexicano que fue de los mil alumnos seleccionados entre 70 mil aplicantes y nos comenta:

“Escuché sobre esta escuela extraña de programación, me registré para aplicar y me pusieron en línea unos retos de memoria y lógica que parecían un juego, después al ser aceptado me invitaron a un reto de un mes llamado “La Piscine”, donde te pueden poner retos como programar un algoritmo que resuelva Sudokus, algo que nunca pensé lograr ya que no sabía programar pero lo logré en comunidad. En esta escuela decimos que te enseñan a caminar y luego te ponen el reto de volar, lo que nos impulsa a aprender mucho.”

Este método educativo está logrando resultados tan interesantes en sus alumnos que parece imposible que lo logren sin profesores, “en el primer mes en 42 aprendí más que toda la carrera de sistemas” comenta su alumno francés Leo Lapillonne.

El método educativo peer to peer que propone esta escuela incluso ha sorprendido a personalidades de Silicon Valley como Evan Spiegel (Snapchat), Kayvon Beykpour (Periscope), David Marcus (VP de Facebook), Stewart Butterfield (Slack), Brian Chesky (Airbnb), Jack Dorsey (Twitter), entre otros. Quienes impulsaron para llevar un campus a San Francisco donde se espera educar gratis a 10 mil alumnos en los próximos 10 años.

La gran pregunta de una escuela gratuita es, ¿Cómo es financiada?

Esta escuela será financiada durante los primeros 10 años por el billonario Francés Xavier Niel, interesado en formar talento en Tecnologías de la Información con habilidades creativas y solución de problemas algo que el sistema educativo actual no está creando en el mercado. Y su modelo de negocio parece ser la conexión entre talento con empresas de distintos sectores que cada día demandan más habilidades informáticas.

Xavier Niel también ha fundado en París, “Station F” (el hub de Startups más grande del mundo) apostando por París como centro de innovación europeo, al ser una ciudad altamente cosmopolita y muy artística, factores que favorecen la innovación.

A todos nos ha pasado ir a la escuela para olvidar la mayoría de lo que aprendimos, meses después y en una era como la que vivimos, donde el software se está comiendo al mundo, una escuela como 42 que está formando a los mejores programadores del mundo, sirviendo como referente de la educación en el siglo XXI, podría ser el semillero del próximo Mark Zuckerberg, por lo que es muy importante que en México volteemos a ver estos nuevos modelos educativos y los probemos para formar a nuestros jóvenes en las industrias del futuro.

