A 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza para la canasta básica

En un año, el índice de pobreza laboral en México aumento en casi 10 puntos porcentuales al pasar de 35.7% a 44.5%.

Esto quiere decir que al menos a 4 de cada 10 personas en el país no les alcanza su salario para comprar la canasta básica.

“Es pobreza laboral porque no alcanza con el sueldo para comprar la canasta básica. Son personas que tienen empleo, pero no deja de ser una tragedia, ningún trabajador que tenga un empleo debería ser pobre. No les alcanza para vivir de lo que ganan, no quiere decir que no coman, porque en muchos casos hay complementos al ingreso que se obtiene por salario, sino que no les alcanza para vivir con lo que ganan”, señaló Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral.

El experto explicó que la pobreza laboral afecta a empleados del sector formal e informal; asimismo, advirtió que la informalidad laboral debe prender las alarmas, pues 56.3% de la población mayor de 15 años está en este mercado, lo cual quiere decir que no tiene seguridad social ni contrato de trabajo ni prestaciones.

“El dato está creciendo desde junio, sólo hubo una pequeña baja en julio y agosto, pero cada vez más personas se mueven al trabajo informal. Tener seguridad social y estabilidad laboral genera certeza en los mercados laborales”, sostuvo.

Tras la pérdida de 1.1 millones de empleos formales en los 5 meses de mayor impacto de la contingencia sanitaria, se registró un aumento en el número de plazas registradas ante el IMSS, sin embargo Sales Boyoli afirma que todavía falta por recuperar más de 561 mil empleos para regresar a los niveles previos a la pandemia.

“El mercado se va recuperando pero es una recuperación lenta y precaria , estamos en niveles de hace 20 años”, advierte.

