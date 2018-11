Economía británica disminuirá 5.5% por Brexit, prevén expertos

Notimex.- Expertos estiman que la economía del Reino Unido disminuirá 5.5% y el costo financiero del Brexit (salida de la Unión Europea) será de 1.8% del Producto Interno Bruto para el año 2030.

El reporte de las prestigiosas universidades London School of Economics y King’s College, así como del Instituto de Estudios Fiscales augura un panorama desfavorable para la economía británica con el actual acuerdo del Brexit.

La caída estaría propiciada por la imposición de nuevas barreras comerciales y el fin al libre movimiento de personas.

Con el actual acuerdo negociado, Reino Unido permanece en la unión aduanera pero se saldrá del mercado común europeo y pone fín a la inmigración europea.

PUBLICIDAD

El informe fue publicado por el think tank “The UK in a Changing Europe” (El RU en una Europa cambiante) y señala que la caída sería entre 1.9 y 5.5% con el actual acuerdo negociado con la Unión Europea (UE).

El peor escenario para los británicos sería abandonar el bloque de naciones sin acuerdo lo cual podría propiciar una caída de entre 3.5 y 8.7% de la economía en la próxima década.

En entrevista con Notimex, Jonathan Portes, economista del think tank “The UK in a Changing Europe”, señaló que el Reino Unido buscará la manera de no abandonar el bloque sin acuerdo. “El Reino Unido buscará la manera de no salirse sin acuerdo. La mayoría piensa que salirse sin acuerdo es un desastre”, consideró Portes.

El parlamento británico podría rechazar el tratado en la sesión convocada para el próximo 11 de diciembre, un escenario que causaría más incertidumbre económica y política.

El experto aseguró que para que el acuerdo pueda modificarse ligeramente, debería convocarse a un nuevo referéndum o incluso a elecciones anticipadas, pero en cualquier escenario no hay razones de “pánico”.

“No veo razones particulares para que los mercados reaccionan con pánico. Las acciones pueden caerse y la libra devaluarse pero no hay razón para tener pánico. El Banco de Inglaterra está bien preparado”, aseguró Portes.

El modelo económico proyectado por los expertos económicos está basado en el actual acuerdo que la primera ministra Theresa May logró con Bruselas y busca ser una herramienta de consulta para los parlamentarios.

El modelo económico “no es científico” y está basado “en un buen número de suposiciones, algunas de ellas subjetivas” debido al clima generalizado de incertidumbre, admitieron los autores del documento.

Entretanto, May encabeza una campaña de convencimiento a lo largo y ancho del país comenzando hoy en Gales, una región que votó mayoritariamente por abandonar la Unión Europea en el referendo de 2016.

Se espera que Reino Unido abandone la UE el 29 de marzo de 2019 con un periodo de transición de dos años.