México podría caer en un incumplimiento de pagos en los próximos 15 a 20 años si no se corrige la trayectoria de deterioro del sistema fiscal.

“Si la recaudación por impuestos no sube o no logramos un mayor crecimiento económico, el sistema fiscal se vuelve insostenible. En los próximos 15 a 20 años podríamos ver una insolvencia muy fuerte”, señala Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Como parte del análisis del paquete económico para 2021, el CIEP destaca que el espacio fiscal hoy es muy reducido pues equivale sólo a 2% el PIB.

“El paquete económico se concentra en los proyectos y programas prioritarios de esta administración sin especificar estrategias dirigidas a impulsar la recuperación económica y social. Un espacio fiscal cada vez más reducido no es sostenible para la provisión de bienes y servicios y el aseguramiento de los derechos”, señaló Villarreal.

Hacia adelante, una reforma fiscal deberá contemplar cómo financiar infraestructura, y generar más transparencia y registros administrativos.

Otro tema que deberá abordarse serán las pensiones y no sólo en materia de la reforma pendiente para la generación Afore, sino para el pilar de pensionados con beneficio definido.

En 2021, el gasto en pensiones rebasará un billón de pesos. Esto quiere decir que 1 de cada 5 pesos que erogue el gobierno será para pagar pensiones.

“Las soluciones no son sencillas, se requerirá una dicusión constitucional que aborde un tope para las pensiones de élite. Será necesario reconocer los pasivos contingentes y ver cómo se va a pagar o reducir. Cada paquete económico vemos cómo este rubro se come el margen fiscal”, explicó el director del CIEP.

En 2021, el presupuesto plantea un déficit de 2.9% del PIB, con un crecimiento de 4.6%. El plan del gobierno se enfoca en no aumentar sustancialmente el nivel de deuda sin embargo, el CIEP advierte que en el terreno macro no está claro que las metas puedan lograrse.

“El marco macro no es completamente consistente con la senda de los saldos históricos. Mientras no haya incrementos en ingresos, no está clara la solvencia del sistema fiscal para los próximos 10 años”.

