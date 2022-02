Alza a tasa de interés, clave para credibilidad de Victoria Rodríguez en Banxico: Citibanamex

Ante la próxima decisión del Banco de México (Banxico) sobre la tasa de interés, Citibanamex consideró que votar a favor de un incremento de 50 puntos base será clave para la credibilidad en torno a la Junta de Gobierno y particularmente a Victoria Rodríguez Ceja, nueva gobernadora de la institución, al ser la primera vez que emitirá un voto sobre política monetaria desde su llegada.

De acuerdo con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de la firma, explicó que a este factor se suma el empeoramiento en las expectativas de inflación observada en los últimos meses; de hecho, entre la decisión de diciembre a la fecha se ha visto que este deterioro de expectativas de inflación a mediano plazo ha continuado.

“Esperamos un alza de 50 puntos base, consideramos que habría 2 motivaciones que llevarían a la mayoría de la Junta de Gobierno a votar en esa dirección y en esa magnitud. El primero de los argumentos tiene que ver con cuestiones de credibilidad en torno a la junta de gobierno y particularmente a Victoria Rodríguez, siendo el primer voto que va a emitir de política monetaria desde que ingreso al banco el 1 de enero”, afirmó.

En conferencia de prensa, el economista previó que la votación sería por una mayoría de 4 a 1, pero podría ser muy cerrada; lo cual llevaría posteriormente a la Junta de Gobierno del Banxico acompañará a la Reserva Federal de Estados Unidos con alzas el resto del año, por lo que cerraría el año en un nivel de 7.25%.

“Hay que entender esta decisión de política monetaria de una forma distinta a como vemos las decisiones una y otra vez, una vez que ya está una Junta de Gobierno consolidada, establecida, en el sentido de que esta es la primera decisión de Victoria Rodríguez como miembro de la junta de gobierno y cómo miembro del Banco de México”, indicó.

Y es que, expuso, los mercados y el público en general no conocen a la nueva gobernadora del Banxico, Rodríguez, en su calidad de experta en política monetaria; de hecho, no ha estado frente de las cámaras, medios de comunicación o inversionistas, por lo que hay mucha incertidumbre en torno a lo que piensa y cuáles son sus perspectivas económicas.

“Es importante esa señal de contundencia, de un compromiso palpable con ese mandato prioritario del Banco de México. Como hasta ahora no tenemos información muy tangible de qué piensa ella y las presiones inflacionarias no ceden… ese tema de credibilidad, para Victoria Rodríguez en particular porque no la conocemos, pero también para toda la junta de gobierno, por un hecho de que hasta ahora no se han podido contener no solo la inflación observada, también las expectativas a largo plazo, creo que es importante que envíen esa señal”, apunto el analista.

