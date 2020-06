Desempleo en México alcanza a casi 25% de la población: Heath

La primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que presentó el Inegi el lunes pasado reveló que 12.5 millones de personas perdieron su empleo en abril, sin embargo, éstas no fueron tomadas en cuenta para calcular la tasa de desempleo porque se consideró que no formaron en ese mes parte de la Población Económicamente Activa, al no buscar trabajo por la cuarentena, afirmó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, .

“Si los 12.5 millones se hubieran quedado en la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, activos buscando trabajar, la tasa de desempleo de abril hubiera sido aproximadamente de 24.7 por ciento. Así de grave”, recalcó el economista en su cuenta de Twitter.

“Dicho y hecho. Hace unas semanas dije que era muy probable que se perdiera más empleo informal que formal. La ETOE confirmó que en abril se perdieron 2.1 millones de empleos formales versus 10.4 millones de informales”, agregó en otro tuit.

La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo reportó que la Población Económicamente Activa pasó de 57.4 millones de personas en marzo a 45.4 millones en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La diferencia son los 12.5 millones que se encontraban en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo.

Para Heath, estas personas en principio son desempleadas, independientemente de la existencia de algún acuerdo o no, ya que no trabajaron en la semana de referencia ni recibieron sueldo alguno.

Si existiera un acuerdo de guardarles su plaza, podríamos considerarlos desempleados temporales, pero al final de cuentas son desempleados, añadió.

