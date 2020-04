El uso a discreción del presupuesto sería un riesgo para la federación: CIEP

La integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es quizá la política pública más importante del gobierno, pero otorgar demasiada discrecionalidad en su ejercicio al presidente de la República pone en riesgo la división de poderes en el país.

La iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada por Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado jueves, busca regular una actividad que ya se llevaba a cabo en administraciones anteriores, advirtió Héctor Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Por ello, ante cualquier cambio a la ley sería necesario integrar “candados” para que el manejo de recursos no sea discrecional.

“En gobiernos anteriores, Hacienda hacia ajustes al presupuesto a diestra y siniestra sin regular y esto se veía reflejado en la cuenta pública. Era común preguntarnos ¿de qué servia que el Congreso tenga la potestad de fijar el presupuesto si la secretaría de Hacienda le dejas tanta manga ancha?

Todo este concepto de reaccionar a emergencias económicas nos gusta ¿Qué no nos gusta? Tendríamos que ponernos a definir qué es emergencia económica y en ese sentido la iniciativa se queda muy corta”, apuntó el especialista en entrevista con Forbes México.

La iniciativa enviada a San Lázaro el pasado jueves propone que en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, Hacienda podrá redirigir los recursos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal, así como fomentar la actividad económica.

Las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el PEF y traspasarlos a Hacienda, misma que podrá llevar a cabo otros ajustes, apunta la iniciativa.

Asimismo la dependencia encabezada por Arturo Herrera, podría establecer las disposiciones específicas para llevar a cabo los ajustes a las asignaciones autorizadas.

Para transparentar el ejercicio de estos recursos, el presidente deberá incluirlo en los reportes trimestrales y en la cuenta pública, apunta la iniciativa.

También se prevé la reorientación de los recursos aprobados para el Fondo Metropolitano que se aplican por medio del fideicomiso respectivo, y destinarlo a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad.

Sin embargo, también será necesario establecer los montos límites que el ejecutivo federal podrá reasignar a través de la Secretaría de Hacienda.

“Tendría que venir una lista un orden de qué programas se pueden trasquilar primero y cuáles al último. Además si se necesita que el legislativo tenga su rol, con reglas que te permitan actuar rápido y flexibilidad pero todo debe de ponerle ciertos límites.

El espíritu de la iniciativa se puede entender, los elementos que trae no, lamentablemente me queda claro que es un presidente que sí ha ido dinamitando contrapesos institucionales, lógica reacción de los legisladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNDH, quitar control del presupuesto a la Cámara de Diputados no es cualquier cosa”, afirmó Villarreal Páez.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados anunció que esta semana se analizará la propuesta en comisiones y sesionar en el pleno en menos de 15 días para su aprobación.

