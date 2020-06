Entregarán nuevos créditos a la palabra a taxistas, meseros e informales

Notimex.- El gobierno federal entregará créditos a la palabra a 281,000 sectores de taxistas, meseros, camaristas y comerciantes de tianguis, que a pesar de formar parte de la economía informal requieren apoyo ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En conferencia de prensa, el coordinador general de Programas para el desarrollo, Gabriel García, explicó que a diferencia del millón de créditos a la palabra para Empresas Familiares censados y validados por la Secretaría de Bienestar, o de los créditos solidarios a empresarios a empleados del hogar o independientes registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el nuevo grupo de beneficiarios de los créditos “no aparecen en los registros o sectores formales”.

Sin embargo, demandan créditos y apoyos, sobre todo, porque con la crisis por el Covid-19 los meseros no tienen propinas porque no hay restaurantes, incluso los que se dedican a los banquetes tienen trabajos temporales o están sin ingresos o las camaristas no tienen trabajo porque los hoteles están cerrados, incluso los taxistas, pues hay poca gente en las calles. E igualmente los tianguistas, quienes no se han podido instalar porque se ha regulado su trabajo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Gabriel García detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció el compromiso de proteger con créditos a estos sectores, y para ello se trató de extraer los registros existentes, porque no hay padrones confiables y por estar en la informalidad están aislados y lo que se pretende “es reivindicar el trabajo de estas personas”.

Explicó que lo que primero que se hizo fue concentrar toda la información existente en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco en Guadalajara, Quintana Roo y Puebla, todos en sus zonas conurbadas, para conocer los padrones de estos posibles beneficiarios del crédito a la palabra, así obtuvieron el primer registro de 281,000 sectores.

De este universo, apuntó que el censo inició el 31 de mayo pasado y hasta el momento se han validado 10,973 posibles beneficiarios, éstos principalmente localizados en la Ciudad de México, en el grupo de tianguistas que han tenido que dejar de trabajar y con los créditos lograrían esperar para instalarse.

Suscríbete al canal de Forbes México en YouTube

Apuntó que antes de proceder a dispersar los apoyos, primero se deben consolidar los padrones, pues recordó que “estos son créditos a la palabra que se deben entregar de manera directa, sin intermediarios”, porque de lo contrario se podría caer en esquemas de corrupción.

La condición para entregar estos créditos a la palabra es que todas las personas deben ser censadas con una fotografía, identificación y la confianza a la palabra será que diga el tiempo que lleva dedicándose a ese oficio.

En el caso de los taxistas será diferente, porque serán censados sólo con su licencia de conducir y esperan que en breve se ponga a la disposición de los posibles nuevos beneficiarios de créditos una plataforma donde se puedan inscribir, además de que se incluirá a los taxistas del aeropuerto.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

En el caso de los meseros también dijo que solo se les pedirá su fotografía y que se registren o llamen al número telefónico 800 639 42 64, den su nombre y oficio y en todos los casos los servidores de la nación les llamarán y serán censados.

Por otra parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó del avance del millón de créditos a la palabra que ya fueron colocados y que hasta el momento se han entregado a 390,543 personas, lo que equivale a poco más de 9,700 millones de pesos.

Finalmente, sobre el crédito solidario a trabajadoras del hogar e independientes, la directora de Incorporación y recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, expuso que hasta este martes se han registrado y aprobado 5,976 solicitudes.