El programa Jóvenes Construyendo el Futuro representa una muestra de la innovación en el manejo de programas sociales de forma digital, señaló el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera.

“Hay uno de los programas que tiene el gobierno, el programa de “Jóvenes construyendo el futuro”, que fue hecho y dispersado a través de un mecanismo digital y estos son un conjunto de ciudadanos usuarios de los servicios bancarios que están en la parte baja de la distribución por edades, son más jóvenes que ustedes y que yo. Entonces, están más acostumbrados a tratar con los elementos digitales.”

Durante la inauguración de la 83 Convención Bancaria, detalló que el enrolamiento al programa se realizó a través de una App, como resultado 36% de los usuarios nunca recogieron una tarjeta física asociada a su cuenta.

De quienes tuvieron una tarjeta, 55% nunca retiraron la totalidad de sus recursos.

“Sólo 3,000 de los 900,000 jóvenes que están en el programa fueron a hacer un retiro en ventanilla. Es decir, tres milésimos, este es un porcentaje de la población que ya no tiene necesidad de ir a sus sucursales, es un porcentaje de la población que está acostumbrado a operar de manera digital”.

De entre las estadísticas, destaca que 66% de los jóvenes hicieron alguna operación de compra a través de alguna app o a través de alguna web.

“Esa es un ejemplo y nos da una luz de hacia dónde nos debemos ir moviendo en todos los mecanismos”, dijo el secretario.

Decisiones equivocadas en 2009

El titular de Hacienda dijo que, ante la coyuntura de la propagación del Coronavirus COVID-19 es importante escoger el tipo de políticas públicas adecuadas.

“La analogía más cercana es lo que pasó en el 2009, cuando tuvimos una crisis financiera a nivel internacional, junto con el fenómeno del AH1N1 aquí en México, y me parece que hay una serie de lecciones muy importantes que tenemos que extraer de esos episodios”.

Explicó que en 2009 el impacto económico derivado de la epidemia no fueron necesariamente producidos por la enfermedad, sino producidos por las políticas que se adoptaron para enfrentarla.

“Yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres para que nadie se sienta aludido, pero hubo un momento en que alguna Universidad pública muy importante de occidente decidió cerrar clases, y decidió cerrarlas cuando ellos consideraron que era lo oportuno, pero no cuando la Secretaría de Salubridad o la Secretaría de Salud decidió qué es lo que se tenía que hacer. Después, una delegación de la Ciudad de México decidió que iba a cerrar los restaurantes, cuando las delegaciones que estaban adjuntas no cerraron los restaurantes, como si el virus se detuviera en el Viaducto”, explicó.

Herrera relató que hubo una serie de medidas que fueron tomando autoridades estatales, municipales y educativas que si bien pudieron ser medidas prudentes, no necesariamente fueron las que en su momento recomendó la Secretaría de Salud.

“Pero sí tenían un impacto en la economía, porque grandes sectores de la economía empezaron a cerrarse de mutuo propio o por recomendaciones de las autoridades. Así es que una de las lecciones que a mí me parecen muy importantes es que las autoridades de salud tienen que estar al frente y nosotros tenemos que estar muy coordinadas con ellas”, añadió.