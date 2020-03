Economía mexicana se contraerá 3.7% en 2020, prevé Moody’s

La economía mexicana sufrirá una contracción de 3.7% en 2020, estimó la agencia calificadora Moody’s al dar a conocer la actualización de sus pronósticos de crecimiento para este año.

Desde su estiamción previa de 0.9%, publicada a principios de marzo, la calificadora anticipa también que el país tendrá un crecimiento de 5% para 2021.

“La exposición de México a la economía estadounidense y la débil respuesta política del gobierno mexicano lo hacen particularmente vulnerable. Una fuerte reducción en el turismo, que representa alrededor del 16% del PIB de México, es una fuente adicional de vulnerabilidad”, señala Moody’s en su reporte.

Asimismo, menciona que el déficit fiscal y la deuda relativamente alta están limitando la capacidad del gobierno para proporcionar una respuesta fiscal más sólida. “Por lo tanto, esperamos un efecto significativamente negativo en el empleo y el crecimiento”.

