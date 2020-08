México recuperará niveles del PIB prepandemia hasta en 4 años, prevén analistas

A México le va a tomar, en el mejor de los escenarios, aproximadamente 4 años en recuperar el Producto Interno Bruto (PIB) que tenía antes de la crisis del Covid-19 debido a que fue uno de los países que más cayó en el segundo trimestre por falta de una política fiscal contracíclica, afirmó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base.

“Podemos hablar de que ya se tocó fondo de la recesión, pero no se ha terminado la crisis y pensando precisamente en esta cautela de los consumidores y por parte de los empresarios, creemos que la inversión fija bruta pues ya tiene muchos meses cayendo desde antes”, señaló durante su participación en el Foro Forbes “La Ruta Decisiva”.

“Incluso creemos que se va a alargar y en el mejor de los escenarios sería 4 años para retomar el PIB, por lo que no podemos hablar de una recuperación en V, sino más bien una recuperación del tipo palomita”.

Por su parte, Joel Virgen, economista en jefe para México &Colombia de BNP Paribas, señaló que el contexto para el país era retador, ya que venía de un 2019 donde se utilizaron las herramientas fiscales y sobre todo monetarias, en donde nos encontramos con una nueva crisis global.

“Ya se encuentra un mundo con déficits públicos, algunos todavía con un patrón de crecimiento de deuda del PIB creciente o que daba ciertas señales de estar siendo atemperado con herramientas de políticas monetaria, donde las tasas de intereses se encontraban con niveles excepcionalmente bajos y donde todavía algunos estados de cuenta de los bancos centrales desarrollados se encontraban bastante inflados de activos gubernamentales”, señaló.

En el panel “Economía mexicana: ¿cuándo tocará fondo y comenzará la recuperación?”, los expertos señalaron que el Gobierno de México necesita empezar a sentar las bases para una rápida recuperación de la economía mexicana, por ejemplo, con el trazo de proyectos de infraestructura a corto plazo que equilibre la salida de capitales por la situación económica derivada de la pandemia del Covid-19.

“Haciendo un análisis de las personas de menores salarios que son las que han perdido su empleo pues (el gobierno) también necesita pensar qué proyectos de infraeestructura de corto plazo pudieron aplicarse y meterlo en el presupuesto para el siguiente año por si acaso este año ya no podría aplica runa política contraciclica o ya no se quería hacer un cambio en las finanzas públicas”, dijo Siller.

La experta señaló que será fundamental asumir una tasa de crecimiento del siguiente año del PIB y pensar en cómo el gobierno va a realizar esos ingresos para que la economía se recupere rápidamente.

“En general, después de lo que vimos en 2020 una austeridad férrea a la luz de la peor crisis sanitaria y económica por la que hemos vivido, creo que sería bienvenido algún grado de relajamiento por el lado fiscal el próximo año para apuntalar a empresas y a individuos que han perdido sus empleos, para impulsar programas de infraestructura”, coincidió Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de de Credit Suisse.

Aseguró que este relajamiento fiscal puede realizarse con la promesa de que a futuro se pueda hacer un tipo de reforma fiscal, que se incrementen los impuestos, para que lo que se gaste el próximo año sea de forma temporal y el país vuelva una senda sostenible de finanzas publicas.

“En 2020 se les paso la mano con la austeridad y eso hizo que muchas empresas cerraran de forma permanente y eso nos va a limitar el crecimiento, que se pierdan empleos, que el trabajador que era formal se vuelva informal y eso nos afecta las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo”, señaló Cervera.

Por ello, enfatizó que si no hay inversión en el corto plazo, no sólo no hay crecimiento económico si no que en el largo plazo también se acota el crecimiento del PIB sin haber inversión y tampoco hay creación de empleo. “Me parece que ahorita lo más relevante es redireccionar esa política económica para generar una mayor confianza”.