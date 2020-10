México no tiene el más grande yacimiento de litio del mundo: SE

Reuters.- La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, descartó el jueves que el país posea uno de los mayores depósitos de litio del mundo, como se ha venido proyectando.

Desde hace meses, los operadores de un proyecto en Sonora han advertido sobre la enorme capacidad del yacimiento, que contendría recursos equivalentes a las reservas totales que poseen países con grandes depósitos del mineral, como Bolivia y Chile.

A principios de 2020, el subsecretario de Minería dijo a Reuters que potenciales inversionistas de al menos cinco países han manifestado su interés a México para incursionar en la naciente industria de extracción y producción de litio.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que los depósitos que se encuentran en el país tienen un “contenido muy bajo” del mineral, esencial para la fabricación de baterías de autos, computadoras y dispositivos móviles.

“México no tiene el yacimiento más grande de litio (del mundo). No hay un solo kilogramo que se produzca, tenemos unos yacimientos con un contenido muy bajo”, afirmó Márquez durante una comparecencia en el Senado. “Es muy importante, y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio“, agregó durante su comparecencia ante el Senado.

De acuerdo con información de las autoridades, en México existen actualmente tres proyectos de litio en etapa de exploración, incluida la mina de Sonora.

No obstante, lamentó que se trata de un proceso poco eficiente y cuyo costo es muy elevado para la cantidad de mineral que se puede extraer.

En diciembre de 2019, un reporte de Mining Technology anunció que México encabezaba la lista de yacimientos de litio del mundo, con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas.

Un portavoz de sus operadores, la británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.