Inicia recuperación laboral, pero ¿por qué regresar a la ‘normalidad’?

La reapertura de negocios y empresas relacionadas con actividades económicas no esenciales impulsó la recuperación gradual de empleos y ocupación en julio, mes en el que 7.2 millones de personas retornaron a las actividades económicas, de los 12 que fueron expulsados en abril de este año.

Este dato, extraído de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a julio de 2020, podría reafirmar las predicciones elaboradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), en torno a que a medida que el país se integre a “la nueva normalidad” la recuperación económica y laboral será en forma de “V”.

Sin embargo, la recuperación de la crisis laboral más profunda de la que se tiene registro en el país, podría ser más complejo de lo que señalan los integrantes del gobierno federal, e incluso “regresar” a las condiciones que existían previo a la pandemia podría ser un escenario poco favorable para los trabajadores mexicanos, apunta Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Los datos muestran que tuvimos una pérdida masiva de empleos, obviamente tiene que ver con la pandemia, el gobierno no tiene la culpa de eso; de lo que sí tiene responsabilidad el gobierno es apoyar a la generación de empleo, pero no hubo nada, se dijo que apoyar a las empresas era cosa del pasado, que solo se beneficiaba a los más ricos, lo cual sí ocurrió, pero se podría hacer de otra manera y no se quiso hacer”, advierte Gómez Hermosillo.

De acuerdo con el documento del Segundo Informe de Gobierno de AMLO, la crisis económica y laboral se domará con las políticas del gobierno enfocadas en estrategias que faciliten el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, los programas sociales, los proyectos de infraestructura y el apoyo al sector privado.

Gómez Hermosillo señala que previo a la crisis laboral, producto de la pandemia, la mitad de los trabajadores del país no ganaban lo suficiente para adquirir la canasta básica para su familia, 60% de los empleados no tenían seguridad social, 50% de asalariados no tenían contacto estable y 87% no contaban con una organización sindical para defensa y negociación colectiva.

“Yo esperaría que no regresemos a eso, aunque es ya mucho pedir, lo digo en el sentido de no regresar a lo que estábamos sino mejorar”.

Desde la perspectiva de Gómez Hermosillo es necesario la transformación del mundo de trabajo para solucionar los problemas de bajos ingresos y falta de seguridad social.

“La reforma indispensable es cómo rompemos el cordón umbilical entre trabajo y salud, trabajo y seguridad social, porque mientras sigan amarrados vamos a tener a la mitad de la gente trabajando sin salud, sin seguridad social, sin afore, sin ingreso cuando dejan de trabajar por enfermedad”.

En julio se observó el regreso de población ocupada en informalidad laboral de 1.7 millones de personas, siendo en junio 25.6 millones y 27.3 millones en julio.

La recuperación en el volumen de la población ocupada se concentra en el sector de comercio a diferencia de la construcción, restaurantes, servicios de alojamiento y transportes, así como las personas ocupadas en trabajos domésticos remunerados; en donde no se observa una situación similar, advierten los datos de la ENOE.

La ENOE también destaca que aumentó en 1.3 millones las personas que ganan entre dos y cinco salarios mínimos, es decir, de 369.66 a 616.1 pesos diarios.

