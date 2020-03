Senado de Canadá aprueba el T-MEC

El Senado de Canadá aprobó la ley de implementación del T-MEC, con lo que el acuerdo trilateral avanzaría de cara a su entrada en vigor en los próximos meses.

Bill #C4 has been adopted at third reading in the Senate: https://t.co/fHuyyCZK3v #SenCA #cdnpoli pic.twitter.com/UkAYysbbJ7

— Senate of Canada (@SenateCA) March 13, 2020