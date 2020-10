‘Sus pronósticos fallaron’, responde AMLO a New York Times, FMI y Banco Mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló de que los pronósticos en torno a las remesas que llegan a México no se hayan cumplido, como señlaba un artículo de The New York Times en el que se preveía un desplome del dinero enviado por connacionales a sus familias.

“Sí, también el Banco Mundial, imagínense, el Fondo Monetario Internacional, o sea, habría que casi ponerse de pie, cuando hacía un pronóstico eran como sentencias. Pues todos esos pronósticos fallaron afortunadamente y lo que tenemos que sacar como conclusión es que nuestros paisanos mexicanos, los migrantes, nos están ayudando mucho, mucho, mucho”, señaló.

Asimismo, indicó que las remesas son “una bendición” que llega a 10 millones de familias y que “eso es lo que nos está salvando ante la crisis”.

El martes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una serie de recomendiaciones a México, como posponer la creación de su nueva refinería y recortar aún más sus tasas de interés.

Durante su conferencia matutina, así respondió el mandatario a la nota “Las remesas de los inmigrantes se reducen por la crisis del coronavirus“, publicado a finales de abril en el portal en español del New York Times, en el que se señala que la parálisis económica provocada por la pandemia pondría en riesgo estos ingresos fundamentales para millones de familias mexicanas.

“En 2018, migrantes y otros trabajadores enviaron unos 689.000 millones de dólares en remesas a nivel mundial, según el Banco Mundial, lo cual ayudó a reducir la pobreza en países en vías de desarrollo, estimuló el gasto familiar en educación y salud, y ayudó a mantener la inconformidad social y política bajo control.

“Sin embargo, los analistas ahora predicen que los cierres de emergencias y otras medidas de respuesta a la pandemia por parte de los gobiernos van a reducir las remesas de manera drástica este año, una desaceleración que ya comenzó. El Banco Mundial dijo el 22 de abril que se predice que las remesas mundiales se desplomen en un 20 por ciento en 2020, “el descenso más intenso de la historia reciente”, apunta el texto.

Al respecto, el presidente dijo que “no tienen profesionalismo y les falta ética, sobre todo”, refiriéndose a medios como New York Times, Wall Street Journal, Financial Time y el Washington Post; los cuales han cuestionado en reiteradas ocasiones su gestión.

El fin de semana pasado, el Consejo Editorial del Financial Times afirmó que a casi dos años en el poder, los resultados de la administración de AMLO son “magros”, más allá de una “modesta reforma de pensiones”.

Las remesas a México crecieron en agosto impulsadas principalmente por un mayor número de transferencias, según cifras divulgadas por el Banco de México. Mientras que en cifras acumuladas muestran un alza de 9.4% interanual entre enero y agosto a 26,396 millones de dólares.

AMLO dijo que en las cifras de septiembre, este avance cercano de 10% se mantendrá.

Por otro lado, en diferentes espacios y columnas periodísticas, Valeria Moy, directora del IMCO, ha señalado que las remesas reflejan un lado negativo de las condiciones sociales, económicas y políticas del país, ya que son producto de personas “expulsadas” ante la falta de oportunidades académicas y laborales, impulsadas principalmente por la búsqueda de “una mejor vida”.

“La complejidad en el tema de las remesas va más allá de analizar los números fríos de los millones de dólares que recibe este país resultado de la población que ha ido expulsando con los años. Sin duda son flujos importantes de dólares para el país, una entrada significativa en la Balanza de Pagos, pero también reflejan familias rotas y dependencia de estos ingresos para los integrantes que se quedan”, señala en una columna titulada Migración y remesas: los claroscuros.