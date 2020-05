Desafíos que tendrá México para aprovechar el tratado con la UE tras la pandemia

En un escenario distinto al que vivimos por la pandemia del coronavirus, la culminación de la negociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) habría representado un parteaguas mayor para la economía del país.

Pero en el contexto actual de la crisis de Covid-19, sus beneficios requerirán de un mayor esfuerzo para manifestarse en medio de un parón global de las cadenas de valor a causa de las medidas para reducir contagios, mientras las ventajas competitivas que ofrecerá tendrán que conjugarse con las condiciones de una recuperación económica favorable para cuando pueda entrar en vigor, consideraron especialistas.

Esto último se estima que ocurra hacia la segunda mitad de 2021, pues aún se requiere de su traducción a 23 lenguas oficiales del bloque europeo, así como su ratificación en los parlamentos europeo y mexicano.

Sin embargo, desde ya podemos advertir algunos desafíos que habrá que atender para aprovechar las oportunidades que traerá el tratado.

“El que tenga este acuerdo con la Unión Europea el día de hoy no lo hace diferente, porque hemos visto la gran afectación a las cadenas globales de valor, pues de nada sirve que diga que tengo un acuerdo si dependo de un insumo de un país asiático para tener el producto terminado y posteriormente poder exportarlo a la UE”, dijo Aribel Contreras, coordinadora de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana.

Atracción de inversiones

En su cuenta de Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la conclusión de las negociaciones para el tratado y pronosticaron que ayudará a dar certidumbre en un momento como el actual, en medio de la pandemia.

“Nuestro reconocimiento a @GMarquezColin y la @SE_mx por la conclusión del proceso de negociación del TLCUEM alcanzado el día de hoy.Estamos seguros que la modernización de este acuerdo significará un gran impulso a la economía y brindará certidumbre en estos tiempos tan difíciles”, indicó el mensaje.

La incertidumbre es uno de los elementos que ha marcado la percepción desde el exterior y desde la iniciativa privada del actual gobierno, por lo que el tratado sienta un precedente favorable en ese sentido.

El TLCUEM actualizado, que hace dos décadas representó el primer acuerdo del bloque europeo con un país latinoamericano, es ahora el primero que contiene un mecanismo para la protección de inversiones a través de un tribunal para la solución de controversias.

Si bien esto puede ser un incentivo para que el bloque, que en su conjunto es el segundo principal origen de Inversión Extranjera Directa a México solo detrás de Estados Unidos, en momentos de incertidumbre este acuerdo será solo uno de los factores a considerar.

“Como un efecto pos-Covid-19 será todo un tema a nivel global se verá también frenado y limitado el invertir en otros países. No hay prisa”, explicó Contreras.

En ese sentido, Raúl Morales, académico de la FES Aragón, explicó que para la industria automotriz europea, la ampliación del acuerdo puede representar una oportunidad a largo plazo para ampliar su presencia en el país.

“Va a asegurar el dinamismo de flujos de inversión, ya que sabemos que la Unión Europea es la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa en el país. Se va a favorecer el sector agropecuario en temas de inversión, sobre todo el sur-sureste de nuestro país ya que va a abrir oportunidades y pone en muy buena posición a los exportadores mexicanos”, indicó Mónica Laborda, investigadora asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Además, impulsará a los sectores cuya IED desde Europa es alta, como la manufactura, la construcción, energía eléctrica, servicios financieros y comercio.

Diversificar los mercados

Tras su publicación, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) celebró que entre otras cosas permitirá aumentar el flujo de productos agroalimentarios desde México a esa región.

🇪🇺 🇲🇽@ComceOficial celebra el término del proceso de negociación de la modernización del TLCUEM, @SE_mx @UEenMexico una herramienta indispensable para la sana diversificación Comercio Exterior Mexicano, y para exportar más alimentos a la UE, entre otros. https://t.co/TBJcVCy32x — COMCE (@ComceOficial) April 28, 2020

No obstante, este proceso estará incompleto si no se busca aumentar el comercio no solo con los socios tradicionales, sino con nuevos socios dentro del bloque, alertó Contreras.

“Lo que se buscará es que el Consejo Nacional Agropecuario pueda acerarse con todo el sector para ubicar más diversidad de productos mexicanos en estos 27 países y el gran reto que veo es que no sean los mismos compradores de siempre. Siempre son los 5 gigantes como son Alemania, España, Italia, Francia, Holanda los que más le compran a México, más le invierten y más le venden”.

“El gran reto es cómo logramos venderlo algo a los 27 países y cómo hacemos que las embajadas logren hacer lo que tienen que hacer para atraer IED” , expuso.

En contraste, para Laborda se trata de una oportunidad de diversificar en relación con el mercado principal para México, que es Estados Unidos, pero con un foco en las mayores economías del bloque europeo.

“Hay oportunidades que se pudieran presentar en el mediano y largo plazo pero habría que vislumbrar acuerdos bilaterales”, indicó.

Adopción de tecnología

La actualización del tratado contempla también el desarrollo del comercio electrónico libre entre sus fronteras así como la mayor incorporación de pymes al comercio internacional. Sin embargo, la diferencia entre las capacidades tecnológicas entre ambas regiones suponen un desafío mayor.

“La estructura industrial en México no es homogénea. Hay pautas que todavía no cumple y que necesita cumplir, sus empresas son muy heterogéneas, no están al mismo nivel para dar todas un brinco”, comentó Morales.

De acuerdo con el académico de la UNAM, solo el 13% de la industria en México está en condiciones de dar el salto hacia la cuarta revolución industrial, mientras que el resto se encuentra en distintas fases de adopción tecnológica, lo cual representa un desafío para seguir el paso del bloque europeo en la implementación de nueva tecnología.

“A como estoy viendo el tratado, ellos están tratando de aprovechar oportunidades en América, están viendo la oportunidad de tener en México una ‘cabeza de playa’ en donde puedan desarrollar todos estos aspectos tecnológicos”, indicó.

Aun así, consideró que los sectores de alta tecnología como la implementación de la 5G o la industria aeronáutica podrían resultar atractivos para el mercado europeo.