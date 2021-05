Adiós a la sana distancia, hola a Bitcoin

Como es bien sabido por cualquier persona involucrada en el sistema financiero con un remoto interés en las criptomonedas, nuestro Banco Central -como todo un visionario y en ejercicio de sus atribuciones- consideró necesario establecer una sana distancia entre los activos virtuales y el sistema financiero mexicano, la cual se aplica a las Instituciones de Tecnología Financiera e Instituciones de Crédito.

Lo anterior generó que las entidades financieras como wallets, crowdfundings y bancos, únicamente pudieran implementar la tecnología en procesos internos, siempre y cuando los riesgos de los activos virtuales no impacten al consumidor final.

No obstante a este escenario, muchas cosas han cambiado desde 2019 a la fecha, entre ellas vemos con mucho gusto que todos los días hay más y más interés en Latinoamérica y sobre todo en México por la tecnología lo cual ha generado que la búsqueda de la palabra “Bitcoin” se coloque en el top 5 de tendencias de búsquedas diarias de Google Trends.

Cada vez son más los inversionistas de todos los tamaños que buscan opciones para invertir en Bitcoin, provocando que palabras como Blockchain pasen a formar parte de nuestro día a día, pero ¿por qué pareciera ser que existe un boom sistemático y sostenido de cripto?

Si bien es cierto que podría citar innumerables ejemplos de cómo la tecnología está revolucionando diferentes sectores, me gustaría concentrarme en 5 hechos indisputables:

1. Banxico decretó la sana distancia entre los activos virtuales y las entidades financieras el 8 de marzo de 2019 cuando el valor de Bitcoin rondaba los $3,800 dólares. A la fecha, eso sí con una alta volatilidad marcada por altas y bajas importantes en su valor, Bitcoin ha superado máximos históricos llegando a cotizar hasta en $62,000 dólares.

2. El Exchange más grande de México que comercializa activos virtuales, entre ellos Bitcoin, tenía en 2019 alrededor de medio millón de usuarios. Actualmente tiene más de dos millones de usuarios y ya tenemos en México a más de 22 exchanges, entre ellos el más grande del mundo.

3. En 2019, de acuerdo con datos de Finnovating, la inversión total recibida por startups FinTech en México era de 2,659 millones de dólares. En 2021 una sola FinTech alcanza una valuación de 2,200 millones de dólares, curiosamente comercializa activos virtuales, entre ellos Bitcoin.

4. El primer concurso de innovación del sistema financiero mexicano impulsado por el propio regulador financiero, el Sandbox Challenge, tuvo una participación de más de 160 proyectos de los cuales más del 60% presentaban soluciones con Blockchain, activos virtuales o Bitcoin.

5. Para no ir más lejos, incluso el Gobernador del Banco de México declaró ante el Banco Central de los Bancos Centrales que “la pregunta principal no es usar o no la tecnología (Blockchain), sino identificar la solución más conveniente”.

Podría continuar con varios ejemplos tangibles de cómo Bitcoin y los activos virtuales están impactando diferentes sectores de México, pero eso lo haré en mis siguientes colaboraciones por lo que te invitamos a estar atento.

Sería bueno que Banxico impulsara el inminente futuro, que se uniera a nosotros y sobre todo que no se perdiera de más innovación disruptiva que permite generar una nueva forma de dinero capaz de crear control de política monetaria con actuación inmediata. Me parece que ya es tiempo de decirle adiós a la sana distancia y generar regulación prudencial que permita promover y aprovechar el uso de tecnologías que promoverán más la inclusión financiera, eficiencias, disminución de costos y aumento de funcionalidades del sistema financiero mexicano.

En definitiva, esta columna no es una recomendación de inversión, pues si bien las criptomonedas son una herramienta financiera excelente, ya que me consta que incontables fortunas han sido creadas, lamentablemente también han sido perdidas al no conocer bien los riesgos y manejos de este tipo de inversiones, por lo que te sugiero busques a tu experto favorito para armar en conjunto un plan a tu medida y que esté diversificado de acuerdo a tu aversión al riesgo.

Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda que ésta puede ser tu puerta de entrada a lo imposible.

Contacto:

Carlos Valderrama, Socio fundador de Legal Paradox®, Presidente del grupo legal de blockchain para Lacchain (una iniciativa del BidLAB) y representante de México ante la Blockchain Association Forum (Asociación Mundial de Asociaciones Blockchain, en español).*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.