Edgar Tungüí: él es el ex secretario de Mancera detenido en España

Este jueves, en vísperas del inicio de las campañas electorales en la Ciudad de México, fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el ex comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el desvío de 40 millones de pesos de recursos públicos que estaban destinados a damnificados. Su captura se dio luego de que estuvo alrededor de 17 meses prófugo.

Edgar Tungüí Rodríguez fue nombrado secretario de Obras y Servicios en mayo de 2015 por el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Llegó al cargo a sustituir a su ex jefe, Alfredo Hernández quien fue destituido por haber otorgado un contrato a la empresa en donde trabajaba su esposa, es decir, conflicto de intereses.

A la postre el mismo Tungüí Rodríguez se vio involucrado en un caso de presunta corrupción. En marzo de 2018 fue nombrado comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. Bajo ese cargo, el ex funcionario habría participado en el presunto desvío de 40 millones de pesos.



Te puede interesar

Mancera, inhabilitado un año en CDMX



Ante las investigaciones hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que derivaron en la obtención de tres órdenes de aprehensión en contra de Tungüí Rodríguez, el ex funcionario estuvo prófugo durante 17 meses, hasta que finalmente fue detenido este jueves en el aeropuerto de Madrid-Barajas, España.

La detención de Edgar Tungüí Rodríguez fue realizada por la Policía Nacional de España, ya que el ex funcionario mancerista tenía una orden de localización por parte de la Policía Internacional (Interpol). Tras su captura, la Audiencia Nacional de España realizó la audiencia inicial y como resultado Tungüí Rodríguez aceptó su extradición a México.

Al respecto la Fiscalía capitalina informó que “el ex servidor público cuenta con tres órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó su búsqueda internacional”.

“Con la ubicación de dicha persona, Interpol Internacional solicitará la publicación de la ficha roja respectiva y posteriormente notificará a la Fiscalía General de la República su localización, institución que a su vez, lo hará del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para los efectos del procedimiento de extradición, a través de los conductos diplomáticos correspondientes”, añadió.

Tungüí Rodríguez fue señalado, junto con el también ex mancerista y ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, del presunto desvío de 40 millones de pesos que estaban destinados a la Reconstrucción de la ciudad luego del terremoto de septiembre de 2017.

En la Secretaría de Obras y Servicios, que dirigió de 2015 a 2018, el ahora detenido ocupó diferentes cargos durante 15 años, como director general de Obras Públicas, uno de los más importantes dentro de la estructura de la dependencia.

Tungüí Rodríguez es ingeniero civil y miembro de la Asociación Mexicana del Asfalto, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y fue vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ahora deberá responder ante la justicia por el presunto desvío de 40 millones de pesos de dinero público destinado a los damnificados del sismo.

Encuentra aquí la información más destacada sobre la Ciudad de México

Más ex manceristas ante la justicia

La lista de ex manceristas investigados asciende a más de 35 ex funcionarios que en total habrían participado en el desvío de más de mil 500 millones de pesos durante la administración del ahora senador y ex aspirante presidencial Mancera Espinosa.

Entre ellos destacan los casos del detenido y preso Miguel Ángel Vasquéz, quien fuera subsecretario de Capital Humano y presunto operador financiero del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. De hecho, se le conocía como “el zar de la nómina”. Se le atribuye un presunto desvío de más de 400 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas, caso que incluso estuvo vinculado con el asesinato de un empresario en la colonia Nápoles, Benito Juárez, en enero pasado.

Otro es el del ex titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski, a quien se le investiga por un presunto daño a la hacienda pública por 29.4 millones de pesos; el ex titular del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, a quien se le decomisó una colección de 41 autos de lujo en una propiedad ubicada en Morelos y a quien la Fiscalía General de Justicia también busca detener.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado