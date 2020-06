Inversiones en startups mexicanas, golpeadas por la crisis del coronavirus

A principios de diciembre del año pasado, la startup fintech Konfío, enfocada en dar préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), anunció que había logrado levantar 100 millones de dólares (mdd) en una ronda de inversión en serie D, liderada, entre otros, por el banco japonés Softbank.

Fue así como la compañía fundada por David Arana y Francisco Padilla cerró un año histórico para el levantamiento de capital por parte de startups mexicanas. De acuerdo con datos de Mountain Nazca, el año pasado, los emprendimientos nacionales consiguieron, en su conjunto, poco más de 717 mdd en inversiones.

Además de Konfío, parte de esta cifra la completaron, asimismo, empresas como Clip, que consiguió 100 mdd; Kavak, que levantó 162 mdd; Credijusto, que alcanzó 42 mdd; y Albo, con 26 mdd.

Las startups mexicanas también consiguieron buenas inversiones de capital semilla, destacando el supermercado en línea Justo, con 9 mdd, y las fintechs Klar y Minu, que se hicieron, respectivamente de 7 mdd y de poco más de 6 mdd.

Se trató, así, de un año exitoso para el ecosistema emprendedor mexicano, que, sin lugar a dudas, esperaba que, en este 2020, se repitiera el prometedor escenario, algo que hoy, apenas a unos meses de distancia del año pasado, pareciera ser un panorama inalcanzable.

La crisis que ha desatado la pandemia de Covid-19, enfermedad que, durante los cuatro primeros meses del año, acabó con la vida de más de 250,000 personas de todo el mundo, también tocará, ineludiblemente, al emprendimiento nacional y su capacidad de acceso al capital.

UN PERIODO COMPLEJO

Este freno se presentará, afirman distintos fondos consultados por Forbes México, básicamente por una cosa: nadie sabe hasta hoy, a ciencia cierta, cuánto tiempo necesitará el mundo para volver a la normalidad previa a esta situación.

“Sin duda, este ritmo que llevaba México, en materia de inversiones en startups, se detendrá: No veo, por ahora, rondas grandes como las que vimos el año pasado; y eso se debe, sencillamente, a que no es responsable realizar una inversión cuando no tienes visibilidad sobre el tiempo que va durar este tema”, explica Alejandro Diez Barroso, Managing Partner de Dila Capital.

Con él concuerda Hernán Fernández, socio fundador de Angel Ventures, quien advierte que esta es una situación que no únicamente pasará en en nuestro país, sino en, prácticamente, todo el planeta.

“Es innegable que, durante todo este lapso, las inversiones en compañías se van a detener, pero… ojo, porque éste no es un tema exclusivo de México: está pasando en todo el mundo, porque esta situación de no conocer la duración de esta crisis genera, directamente, incertidumbre”, comenta Fernández.



Esta última palabra que menciona el socio de Angel Ventures, “incertidumbre”, es la que, asegura, provocará que muchos inversionistas hoy prefieran cuidar cada peso que tienen, antes de pensar en colocarlo en alguna empresa.

La misma idea es enarbolada por Israel Pons, ceo de Angels Nest Latinoamérica, quien advierte que, si bien sí es posible que existan algunos fondos que continúen invirtiendo en startups, dependiendo el nivel de capitalización que tengan, la realidad de las cosas es que, por ahora, serán los menos.

PROTEGER LO PROPIO

Esta situación negativa, que los especialistas aseguran será temporal, afectará principalmente a las empresas que hoy estén buscando nuevas inversiones, ya que, por ahora, el foco de los fondos, advierten, estará puesto en las empresas que ya forman parte de su portafolios.

“El panorama que tenemos ahora es durísimo en el corto plazo. Hacia adelante, cuando se acabe esta pandemia, seguramente la situación en inversiones se compondrá, pero, por ahora, la decisión que la mayoría de nosotros, como fondos, estamos tomando, está enfocada en proteger a las empresas en las que ya hemos invertido”, expone Eric Pérez-Grovas, General Partner de Jaguar Ventures.

La misma acción tomada por Pérez-Grovas y su fondo la han realizado también Alejandro Diez Barroso, con Dila Capital, y Hernán Fernández, de Angel Ventures.

“Nosotros, como fondo, estamos en ‘modo sobreviven- cia’, es decir, estamos práctica- mente enfocados por comple- to en las empresas de nuestro portafolios; tenemos desde empresas con afectaciones muy graves, hasta algunas que están creciendo incluso con esta situación. Entonces, nos hemos dedicado a trabajar con ellas, buscando evitar que se pierdan por esta crisis, [o que se pierdan] las menos posi- bles”, comenta Diez Barroso.

Una de los pocos fondos que, en medio de esta situación, ha mantenido el mismo ritmo de inversiones que tenían hasta antes de la crisis sanitaria, es 500 Startups, que, a través de su oficina de Latinoamérica, abrió, recientemente, un nuevo batch para colocar dinero en 10 startups de la región.

“Nosotros, hoy, como fondo, estamos capitalizados, y hemos podido continuar con nuestra convocatoria de inversión en empresas; pero cada fondo tiene su propio ciclo y va depender de eso que, por ahora, sigan o no invirtiendo. Lo que sí creo es que, a pesar de esta situación, todos seguirán sintiendo esa hambre por colocar capital en los emprendimientos mexicanos, sin duda”, explica René Lomelí, director de Operaciones de 500 Startups Latam.

La idea, dicen los expertos, es que México siga, en cuestiones de inversión en startups, el mismo camino que siguió, en su momento, China, país que, si bien durante el mes de febrero (el más álgido de la crisis para ellos) vio caer hasta 410 mdd las inversiones en este tipo de compañías, en marzo, una vez que esta situación empezaba a aminorar, las elevó hasta los 2,500 mdd, según el Asian Venture Capital Journal.

EFECTOS POSITIVOS

A pesar de que el contexto que hoy se vive es duro, los especialistas consultados vislumbran que, derivado de esta crisis de la pandemia del nuevo coronavirus, saldrán también algunos puntos positivos que permitirán mejorar el trabajo que ya venía realizando, en general, el ecosistema emprendedor.

El primero de ellos será, comenta Eric Pérez-Grovas (de Jaguar Ventures), el incremen- to exponencial de la presencia y éxito de la mayoría de los proyectos de emprendimiento que están relacionados con el entorno digital. Esto, debido a la rápida adopción que mucha gente tuvo que hacer de ellos en el marco de la crisis.

Por otro lado, Israel Pons, ceo de Angels Nest Latinoamé- rica, señala que esta situación también llevará a cambiar favorablemente la relación entre los fondos y las startups, progresando, entre otras cosas, en temas como los reportes que cada periodo de tiempo entregaban las firmas a los inversionistas.

“Creo que el papel del reporteo a los fondos va a mejorar mucho después de esta situación. Los inversionistas y los emprendedores estarán mucho más compenetrados y eso ayudará a que las empresas puedan acceder a nuevas inversiones”, detalla.

Finalmente, dentro de esta transformación, Jana Boltvinik, Managing Partner de Capital Invent, asegura que este hecho permitirá que los emprendedores aprendan y entiendan de forma más próspera el valor que debe tener el capital invertido en sus empresas.

“Yo lo que veo es que, después de todo esto, los emprendedores aprenderán a operar mejor con menos, sacándole más provecho al capital que reciben a manera de inversión, incluso pasando a utilizarlo durante un mayor tiempo, de 12 a 18 o 24 meses”, dice.

