Best Day, el pasaje que Despegar compró para conquistar a México

A pesar de contar con varios años de presencia en México, la agencia de viajes en línea Despegar, dirigida a nivel global por Damián Scokin, no había conseguido obtener del mercado nacional la retribución en ingresos que, por el tamaño del país, deberían tener.



Fue por esta razón que la compañía nacida en Argentina decidió adquirir, por un monto cercano a los 136 millones de dólares (mdd), a su principal competencia en el país, la agencia turística mexicana Best Day.

“Esta compra está relacionada directamente con el hecho de que Despegar no había conseguido, hasta ahora, reflejar su peso específico en México, como sí lo había hecho en otros países; por lo que encontramos en Best Day un fit importante para concretar ese desarrollo”, explica Carlos Fernández, gerente de Planteamiento Estratégico M&A de Despegar.



Esto lo señala apoyándose en el hecho de que que, con la compra, la firma turística argentina suma a su portafolios una empresa que hoy obtiene alrededor del 75% de sus ingresos del mercado mexicano.



“Best Day nos seduce porque tiene una oferta de producto muy amplia. Más de 95% de sus ventas en México no están relacionadas con la venta del boleto aéreo puro, sino con los tours, servicios en des- tino, traslados y muchas otras actividades”, explica el ejecutivo.

La compañía dirigida por Scokin había batallado para posicionarse en México, principalmente, por la gran cantidad de empresas del sector turismo en el país.



INTEGRACIÓN Y APUESTA



Despegar unirá a sus filas 2,800 trabajadores provenientes de Best Day, con lo que pasará a tener una plantilla laboral de 6,300 personas en Latinoamérica.



La compra no significará la desaparición de Best Day, toda vez que consideran que, explica Fernández, se trata de una marca que cuenta con un awareness (penetración de marca) muy importante.



Uno de los puntos que más valora Best Day es que la empresa no sólo tiene un posicionamiento fuerte en línea, sino que también cuenta con un grupo de200 kioscos y establecimientos de venta física, que le permitirán conectar con una audiencia que hoy no tienen debido a que la comercialización de sus productos se hace en línea.



“Este valor es estratégico porque le permite a la marca establecer una relación de confianza con aquellas personas que están interesadas en comprar con ellos, pero que temen hacerlo por internet”, asegura Gustavo López Corona, profesor de posgrado en la Escuela Bancaria y Comercial.



Del total de las ventas de Best Day, superiores a 140 mdd en 2019, 70% de ellas vino a través de la compra en línea y, el 30% restante, por medio de la venta en sus establecimientos físicos.



La incorporación de la empresa mexicana le permitirá a Despegar aumentar 25% sus ventas totales, con lo que se convertiría en la agencia de viajes más grande en la región.



La adquisición de la firma nacida en Cancún es la segunda que Despegar concreta en el último año, luego de que, en abril de 2019, compró Viajes Falabella por 27 mdd. Esta operación le permitió aumentar 19% sus ingresos en el tercer trimestre del año pasado.