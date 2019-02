Edificios históricos vueltos propiedades de lujo

La famosa frase de Mark Twain “Compra tierra, han dejado de producirla” se hace todavía más cierta cuando se trata de comprar una vivienda en un edificio histórico restaurado, ya que no sólo se adquiere la tierra, se le suma el valor de la construcción histórica que es única e irrepetible.

En las grandes ciudades del mundo, la necesidad de más espacios para desarrollar vivienda, combinado con un importante número de edificios antiguos, hace que las conversiones de estos inmuebles históricos en residencias sea una tendencia natural. El uso eficiente del espacio es sólo una de las ventajas de estas transformaciones. En una época en la que se intenta construir el mayor número de viviendas en el menor espacio posible el resultado son espacios pequeños repetidos a molde con poco carácter. En su contraparte, la tendencia de reformar edificios históricos obliga a los desarrolladores a mantener espacios amplios e interesantes con estilos originales. Es por esto que estas propiedades son tan populares, por ser verdaderamente únicas con una grandiosidad inigualable que aporta estatus.

Cada vez es más común encontrar iglesias, fábricas, bodegas, establos, edificios de gobierno, estaciones de bomberos antiguas, etc. convertidos en residencias de lujo. Estos edificios son excelentes opciones para ser reusados como residencias, ya que son de muy alta calidad y construidos originalmente para que durarán siglos. Debido a la falta de luz artificial de hace algunas décadas, las construcciones antiguas cuentan con espacios abiertos diseñados para permitir la entrada de luz natural y con ventanas grandes.

En Nueva York, la ciudad más icónica del mundo, podemos encontrar exclusivos desarrollos como 555 West End Avenue, construido por Tamarkin Co en el histórico Beaux Arts Building, que originalmente fue un colegio católico construido en 1908. El colegio ahora convertido en 13 departamentos de lujo cuenta con propiedades únicas del edificio original, como su grandiosa fachada, techos altísimos, ventanales inmensos y con elementos únicos del estilo de principios de siglo. El famoso diseñador Charlie Ferrer dio vida a la residencia modelo del edificio, situado entre Riverside Park y Central Park. Esta antigua escuela se ha convertido en el edificio restaurado más popular de Uptown, con residencias que van desde los 7.9 millones hasta los 18 millones de dólares.

En Europa esta tendencia es todavía más fuerte por la falta de tierra y por el gran número de edificios antiguos. En ciudades como Londres cientos de edificios históricos sobre todo de la era victoriana se están vendiendo para impulsar las finanzas del país, avivando aún más esta tendencia.

En el centro de Madrid, se edifica uno de los proyectos más ambiciosos de restauración, el complejo Canalejas by Four Season Branded Residences. Lo que originalmente constituían 7 edificios de bancos del sigo 19, ahora se convertirán en el primer hotel Four Seasons de Madrid y en 22 residencias de lujo en las plantas altas del edificio con una vista espectacular de la ciudad y un precio promedio de 4.5 millones de Euros. Este proyecto ha sido de gran popularidad para compradores internacionales, entre los principales dueños de estas residencias se encuentran compradores mexicanos, estadounidenses, japoneses chinos y jordanos.

Lo invaluable de este tipo de edificios es que son irrepetibles, e incluso si se pudieran replicar, el costo de hacerlo sería demasiado alto.

Aunque los residentes disfrutan los toques históricos de las residencias históricas, es importante que éstas cuenten con varios elementos modernos que los compradores esperan, por lo que debe ser un balance sublime entre lo moderno e histórico.

Esta tendencia continuará cada vez más fuerte, y el número limitado de estas construcciones hará que con el tiempo aumente su valor.

