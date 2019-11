Efraín Álvarez, el héroe y villano del Tri Sub-17, que pudo jugar para EU

Por: Rodrigo Goyeneche*

La sufrida clasificación de México a una final del Mundial Sub-17 luego de seis años tuvo un tinte especial para Efraín Álvarez, quien pudo haber pasado de héroe a villano, luego de marcar el gol del empate y fallar el primer penalti de la definición ante Holanda, que acabó con victoria mexicana por 4-3.

Una ejecución perfecta de un tiro libre en los linderos del área al 79’ de Álvarez puso el 1-1 en tiempo regular entre mexicanos y holandeses. Efraín sería el encargado de abrir la serie de penaltis con un tiro a la “panenka”, pero el guardameta Raatsie no se venció y tomó el balón con sus manos.

Efraín declaró: “No sé porque hice eso, pero mis compañeros me respaldaron”, algo que es importante en un equipo y más en la selección nacional de cualquier país, al final Eduardo García fue la gran figura atajándole tres penales a los europeos y consiguiendo la clasificación mexicana a una nueva final.

Efraín Álvarez nació en Los Ángeles, California en el año 2002 y desde pequeño empezó a mostrar dotes que lo catapultarían en el mundo del fútbol. Sus padres son mexicanos y Álvarez recuerda que su padre lo exigía mucho tanto a él como a sus hermanos, tanto en las calificaciones de la escuela como en el deporte.

A los siete años, se probó con chicos mayores que él en la U-9 del Cosmos West de Nueva York y en una sesión de entrenamiento ocurriría algo impresionante, pues una figura del balompié lo elogiaría, Efraín dice: “Siempre trato de demostrar a los que creen en mí directamente”.

Eric Cantona, leyenda del Manchester United, en ese momento, Director del Fútbol en el Cosmos West visitó las prácticas del club, al no encontrar nada de nivel en la U-17 y U-19, vio a la U-9 donde estaba Álvarez y al verlo, según los testigos, Cantona con su acento francés dijo: “He visto suficiente, solo quiero ver a este niño todo el día”.

Te puede interesar: México avanza a la final del Mundial Sub-17; vence en penaltis a Holanda

Efraín es el jugador más joven en fichar con Los Ángeles Galaxy II, donde empezó a despertar el interés con su rendimiento y talento en la cancha en dos temporadas con el cuadro angelino y sus aportaciones junto con el buen nivel que mostró en dos temporadas le valieron para ser promocionado al primer equipo.

Debutó el 7 de octubre del 2017 ante Portland Timbers 2, en sustitución de Adrián Vera al minuto 46’ del partido donde el equipo angelino terminó ganando por 3-2, obteniendo el récord de ser el futbolista más joven en jugar en la United Soccer League, con 15 años.

El momento de su promoción al primer equipo del LA Galaxy se dio a finales de temporada del año pasado, cuando el 22 de septiembre del 2018 le anotó un hat-trick a Real Monarchs en la victoria del LA Galaxy II por 6-1, finalizando aquella campaña con 20 partidos disputados y marcando 13 goles.

Debutó en la Major League Soccer el 2 de marzo del 2019, jugando 30 minutos en la victoria del LA Galaxy sobre el Chicago Fire, donde además, brindó una asistencia a Daniel Steres, quien marcó el gol definitivo para el 2-1 final, a solamente ocho minutos de haber ingresado al campo.

“Honestamente, agradezco a Galaxy. Agradezco a todos. Estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad, y firmé para mi club local”, fueron las palabras de Álvarez cuando fue ascendido al primer equipo, donde el mismo reconoce que luchará por ser determinante, jugó 18 partidos, 14 de estos en la MLS y anotó dos goles en la temporada 2019.

8 goals. 7 games.

The 16-year-old @efrain_alvarez1 is BALLING for @lagalaxyii. pic.twitter.com/egVoEECHMP

— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 3, 2018