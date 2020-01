El 72% no quisiera ganarse el avión presidencial en rifa: encuesta El Financiero

La mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con la opción de realizar una rifa para vender el avión presidencial, además de que en caso de que esta se lleve a cabo, más del 80% dijo que no participaría y 7 de cada 10 aseguró que no le gustaría ganárselo, de acuerdo con una encuesta de El Financiero.

El estudio del diario, realizado el sábado 18 y domingo 19 de enero, revela un desacuerdo de los consultados con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión por medio de la Lotería Nacional, con la venta de 6 millones de “cachitos” con un precio de 500 pesos cada uno.

La encuesta apunta que 36% está de acuerdo con que se rife el avión presidencial, contra el 58% que la rechaza; precisando que 86% asegura estar enterado de la propuesta.

El 18% de los encuestados dijo que sí compraría un “cachito” para la rifa, con trario al 82% que no lo haría. La misma proporción, 18%, afirmó que le gustaría mucho ganarse el avión presidencial en la rifa, pero el 72% aseguró que no le gustaría ganárselo.

Según el sondeo, el 77% cree que llevarse el premio acarrearía más problemas que beneficios; mientras que sólo el 19% opina que para un ciudadano común ganarse el avión presidencial le traería beneficios.

Respecto a las causas sobre por qué no se ha podido vender el avión luego de trece meses de gobierno, el 37% considera que el gobierno no lo ha sabido vender, el 32% opina que está muy caro, el 17% cree que es muy poco útil, y el 6% manifestó la creencia de que el avión está maldito.

