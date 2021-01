Acabamos de despedir el 2020, que estuvo marcado por la propagación de la COVID – 19, y al que siempre recordaremos como el Año de la pandemia . Entramos en el 2021, que aún no sabemos qué sorpresas nos depara, pero al que ya podríamos ir bautizando como el Año de la vacuna .

Nos esperan ácidas discusiones sobre a quién deben aplicarse las primeras dosis, sobre los que no querrán esperar y de los que serán consumidos por el temor de no recibirla. Hasta el cansancio leeremos acerca del papel de los gobiernos y d e la responsabilidad de los países ricos en esta materia ; es por esto s motivos que debemos ser cuidadosos en qué fuentes de información consumir.

La vacuna hallará una humanidad dividida , se convertirá en otro eje de ruptura en etapas de politización extrema de los eventos cotidianos. Estamos en un momento en que el odio y el rechazo a lo diferente moviliza con mucha más energía que las propuestas y la creación. No ha transcurrido ni medio siglo desde que se exterminó a la viruela, enfermedad que no ocurre de forma natural desde finales de los 70 , pero en este corto tiempo ha cambiado nuestra visión sobre la inmunización.

Cuando se iniciaron l os planes masivos de vacunación , a mediados del siglo pasado hubo amplias coincidencias porque las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, colaboraron y promovieron las inmunizaciones colectivas , que formaban parte de sus estrategias geopolíticas. En esta oportunidad es distinto, los grupos favorables y contrarios se han enfrentado con agresividad , incapaces de escucharse y esparciendo falsedades en las redes sociales , donde han aparecido teorías inconcebibles que, aun así, han tenido enorme aceptación.

La vacuna aparece para celebrar 300 años de esfuerzos en el mundo occidental. En 1721, la escritora Lady Mary Wortley Montagu inoculó la viruela a su hija, en la primera « inmunización » realizada en Europa .

A diferencia de lo que nos han hecho pensar, la inoculación profiláctica no fue inventad a en Occidente. La escritora había conocido el tratamiento en el Imperio Otomano, donde la aplicó a su hijo. Al volver a Inglaterra , se convirtió en promotora de la variolización, lo que la hizo sufrir ataques por dos motivos principales: ser mujer e impulsar una práctica no científica, es decir, no europea.

La campaña de Lady Mary es digna de recordar ahora que nos mostramos sordos a las opiniones ajenas . Casi un siglo más tarde, Edwar Jenner comprobó que la viruela de las vacas protegía a los humanos de allí en nombre de «vacuna», y ya no hub o discusión. Siguiendo las ideas de Jenner, en 1803, el español Francisco Javier Balmis organizó la Expedición Filantrópica , y, con una veintena de huérfanos a los que fue contagiando para preservar el virus , salvó la vida de millones de latinoamericanos .

La pandemia nos sumergió en una profunda crisis de desinformación, esperemos que la vacuna también nos cure de ese mal . Es un momento cumbre para aprender a buscar noticias que nos lleven a tomar decisiones inteligentes. Saber obtener los datos equilibrados nos ayudará controlar nuestras dudas y temores. Por lo regular, nos aferramos a los medios que dicen lo que nos gusta y rechazamos aquello que ofrece una perspectiva contraria a la nuestra.

En estos tiempos , fértiles para el autoritarismo , se han producido ofensivas contra la prensa libre, muchas promovidas por los mismos gobiernos. Estas agresiones nos dejan más vulnerables ante historias sin fundamento, lo que es mucho más peligroso que la misma COVID – 19.

Contacto:

Escritor y fundador de #INQUEBRANTABLES

Twitter: @danielhabif

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.