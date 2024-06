El anuncio de IA de Apple promete grandes mejoras de seguridad, pero no todos los expertos están convencidos

Apple hizo grandes anuncios sobre IA durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores el lunes. Entre los lanzamientos más importantes se encuentra Private Cloud Compute , que permite a los usuarios realizar tareas complejas, como cálculos de IA, a un servidor remoto de Apple.

Cualquier tipo de externalización representa un riesgo adicional de seguridad y requiere que el usuario confíe en la empresa que aloja los datos, Apple en este caso. Algunos han elogiado a Apple por la “ increíblemente gran privacidad y seguridad ” incluida en el producto. Matthew Green, criptógrafo y profesor de la Universidad Johns Hopkins, escribió el lunes que los diseños de Apple para proteger sus servidores con todo tipo de cifrados y controles de hardware parecen “muy bien pensados”.

“De hecho, si le dieras a un equipo excelente una gran cantidad de dinero y le dijeras que construyera la mejor nube ‘privada’ del mundo, probablemente se vería así”, señaló Green. Dicho esto, tiene sus reservas. “Hay tantos bordes afilados invisibles que podrían existir en un sistema como este . Fallos de hardware. Problemas con el marco de atenuación criptográfica. Explotaciones de software inteligentes. Muchos de estos serán difíciles de detectar para los investigadores de seguridad. Eso me preocupa.

EL ANUNCIO DE IA DE APPLE PROMETE GRANDES MEJORAS DE SEGURIDAD, PERO NO TODOS ESTÁN CONVENCIDOS

“Puede parecer que su teléfono está en su bolsillo, pero una parte de él se encuentra a 2000 millas de distancia en un centro de datos. Como personal de seguridad, probablemente debamos acostumbrarnos a ese hecho y hacer lo mejor que podamos para asegurarnos de que todas las piezas estén seguras”.

El anuncio de la nube no fue el único que hizo temblar las cejas de los expertos en seguridad. Como informó Bloomberg por primera vez , Apple también anunció un nuevo administrador de contraseñas. Llamado Contraseñas , agrupa efectivamente las contraseñas almacenadas en el llavero de Apple y las pone a disposición en otras plataformas, como Chrome de Google, y permitirá compartir más contraseñas entre contactos de confianza. En otras palabras, Apple se está enfrentando a empresas como 1Password y LastPass con su propia tecnología gratuita.

Aunque Apple es el nombre más importante que ha intentado revolucionar el mercado en años, el creador del lenguaje de programación Ruby on Rails, David Heinemeier Hansson, advirtió que los usuarios no deberían encerrarse en el ecosistema de Apple . “Poner todas sus contraseñas en manos de Apple no solo es una mala idea para la seguridad, sino para su capacidad de considerar otras plataformas”, dijo, señalando que es un usuario de 1Password desde hace mucho tiempo.

