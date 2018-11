El big data: Del “Uber time” al “Kodak moment”

En el mundo de los negocios de hoy, hay dos cosas claras, “si no innovas te innovan”, y “vas a tener que innovar usando Data”. Las empresas saben que los datos son un determinante fundamental de la generación de valor y ventaja competitiva, y que su data, muy probablemente, no está 100% disponible para lograr esto. Por lo tanto, es fundamental que las empresas desarrollen las capacidades para ser una empresa innovadora “data-oriented”. Para que ello suceda, recomiendo tres puntos a tomar en cuenta.

El primero, la empresa debe entender cuáles son los drivers que generan valor. Los ejecutivos deben comprender cuáles son los factores determinantes por los cuales se crea valor en la industria donde están hoy, y cuáles serán los factores determinantes por los cuales se creará valor en los próximos años. Muy probablemente estos determinantes de valor no sean los mismos. Por eso, los ejecutivos deben comprender cómo crea valor la empresa. Es decir, cuál es el “por qué pagan un precio los clientes por nuestros productos”. Además, deben entender si esta forma de crear valor (de diseño del modelo de negocio), es coherente con lo que es la industria hoy, y cómo será en el futuro. En esta etapa, es importante que la empresa pueda disponer de data propia, data pública y de data de terceras partes para poder comprender tendencias, impactos y causalidades. El Big Data en estos casos es determinante.

El segundo punto está relacionado con la estrategia y la estructura para explotar las oportunidades de innovación en base a datos. Los ejecutivos deben diseñar una estructura alineada a la estrategia tal que permita un dinamismo propio de los cambios que se están viviendo en estos tiempos. También deben desarrollar equipos de trabajo que pueda extraer, y generar valor a través de los datos. Este equipo debe ser multifuncional, debe tener las capacidades de pensar “en datos”, y las competencias de poder potenciar el negocio en función de los datos. Son equipos que deben tener un liderazgo no solamente técnico, sino de alto nivel ejecutivo. Y, por último, deben ser capaces de generar alianzas con distintos actores del ecosistema de negocios. Proveedores, clientes, gobierno, universidades, centros de investigación, y toda institución que pueda aportar valor.

Para lograr esto, es recomendable, que no implementen una estrategia de big bang sobre la gestión de valor a través de los datos, sino que desarrollen procesos de pilotos tales que se pueda aprender y reconsiderar. Para ello son fundamentales, y los recomiendo particularmente para empresas que su negocio principal no son los datos, los Data Innovation Labs. Estos laboratorios tienen la capacidad de poder entender quiénes son los clientes internos que más apoyo a nivel de datos necesitan, cuáles son los problemas con mayor impacto en el negocio, y qué puede ser resulto a través de data analytics, teniendo la velocidad y dinamismo para implementar soluciones diferentes a las tradicionales del negocio. Puede ser marketing, producción, etc. etc. es importante definirlo y trabajar junto entre negocio y el Data Innovation Lab.

En tercer lugar, los ejecutivos deben implementar esa estrategia en el día a día. Como todo proceso estratégico, es crítico que lo que dice o se escribe en la presentación al directorio se implemente en el día a día. Para ello es importante disponer del apoyo de la alta dirección en forma explícita y cotidiana. Y esto debe ser potenciado con un apoyo de feedback de expertos, ojalá externos a la organización, tal que se pueda opinar y recomendar en forma independiente.

En resumen, es importante que las empresas comiencen rápidamente a implementar este tipo de forma de pensar y hacer innovación basada en datos, ya que seguro ya existe un “Uber” que está pensando cómo dejarte en un “Kodak moment”.

