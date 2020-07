El ‘billionaire’ que produjo ‘Contagio’ quiere detener esta pandemia… y las que siguen

Hace nueve años, Participant Media, la empresa cinematográfica de Jeff Skoll, se asoció con Warner Brothers para producir Contagio, una película sobre una pandemia que se originó por un virus transmitido por un murciélago. Una empresaria norteamericana (interpretada por Gwyneth Paltrow) vuelve a casa después de un viaje a China, y sin saberlo, esparce una nueva, y en ocasiones mortal, enfermedad. Aunque muchos vieron la película como ciencia ficción, Skoll tenía intenciones más profundas. Esperaba que la película ayudara a conseguir apoyo y financiamiento para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y también alertar al mundo sobre el peligro de una potencial pandemia global.

Skoll, de 55 años, se convirtió en multimillonario hace dos décadas, gracias a las acciones que recibió como el primer presidente de eBay. En 2001 dejó la compañía y desde entonces ha coproducido más de 100 películas y programas de televisión, todos ellos con temas de relevancia social, incluyendo el documental sobre cambio climático Una verdad incoveniente, con la participación de Al Gore, el documental sobre agricultura industrializada Food Inc., la miniserie When They See Us y la ganadora a mejor película en los Premios de la Academia de 2016, Spotlight, que trata sobre las investigaciones del Boston Globe sobre el abuso sexual cometido por sacerdotes católicos.

Aunque su pasión por hacer películas se ha detenido debido a las órdenes de resguardo en casa de California, Contagio, su filme de 2011, se ha convertido en el éxito que todo mundo debe ver en casa durante la pandemia, pues es el título con más ventas este año, de acuerdo con la distribuidora Warner Brothers. (No han revelado los números de venta o renta). A finales de marzo, Scott Z. Burns, guionista de Participant Media y de Contagio, y el director Steven Soderbergh trabajaron con Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishbourne y otros miembros del elenco para producir anuncios de servicio público sobre quedarse en casa y lavarse las manos.

Más allá de producir una película sobre una pandemia, Skoll ha financiado medidas de prevención y preparación desde 2009, seis años antes de la ahora popular conferencia de TED en la que Bill Gates previene sobre ellas, a través del Skoll Global Threats Fund, al que ha otorgado 100 millones de dólares. (Otras amenazas que también cubre: cambio climático, escasez de agua, armas nucleares y conflictos en Medio Oriente).

Desde el comienzo del año, Skoll ha contribuído con 200 millones de dólares (mdd) adicionales para su fundación caritativa, 100 mdd de los cuales fueron destinados para luchar contra el Covid-19 desde abril. Además proporcionó otros 100 millones a principios de año, dijo a Forbes, y añadió que no se había molestado en divulgarlo. “No lo veo como un despilfarro de dinero” explica Skoll. “Es una distribución de recursos hacia un área que conocemos bien. Y se trata de una emergencia”.

Recién fortalecida, la Skoll Foundation prometió cuadruplicar sus concesiones de este año a 200 millones de dólares. Los nuevos beneficiarios de 2020 incluyen a algunas de las personas más pobres de Los Ángeles y el programa de rastreo de contactos que fue creado en California. “Se trata de la tormenta para la que habíamos ahorrado” dice Skoll sobre sus actos caritativos. “Si no es ahora, ¿entonces cuándo?”

Escena de ‘Contagio’. Warner Bross.

Skoll ha estado trabajando hasta 20 horas diarias desde su cocina en Beverly Hills (en una llamada a principios de junio bromeó sobre su centro de mando, equipado con un par de iPads, una MacBook y algunos dispositivos bluetooth), hablando con personas alrededor del mundo, midiendo el pulso de la pandemia, y buscando individuos, organizaciones y compañías con ideas novedosas. “Tan solo la ciencia y las lecciones del virus, casi todos los días hay alguna revelación que no contemplábamos”, dice Skoll.

La investigación sobre pandemias que Skoll financió a través de Skoll Global Threats Fund se transformó en enero de 2018 una organización sin fines de lucro llamada Ending Pandemics, gracias a una subvención de Skoll. “Se trata de detectar temprano y responder rápido”, dice el Dr. Mark Smolinski, presidente de Ending Pandemics.

Skoll recibió información del coronavirus desde el comienzo, en diciembre, desde donde surgió. “Teníamos colegas en el campo en Wuhan. Teníamos una idea de que una enfermedad por zoonósis había contagiado a humanos”, dijo. Para enero, él y su equipo comenzaron a preocuparse por países con relaciones comerciales con China, particularmente de África, donde operan algunos emprendedores sociales financiados por la Skoll Foundation.

A principios de febrero, la Skoll Foundation hizo su primer aporte relacionado con el Covid-19: 3 millones de dólares para el African Field Epidemiology Network, un grupo que trabaja con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en África (Africa CDC) para coordinar la respuesta de los países africanos, así como impulsar la vigilancia y detección de enfermedades. La Fundación Bill y Melinda Gates también donó a ese grupo casi al mismo tiempo. Empezando por esos subsidios, dice el Dr. John Nkengasong, director del Africa CDC, “fuimos capaces de concentrar equipos de respuesta rápida en Addis Ababa [para entrenarlos] y enviarlos a Nigeria y Camerún. Fuimos capaces de aumentar los diagnósticos”. Después recibieron financiamiento de otros lados, incluyendo la Fundación MasterCard, Alemania, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos.

En marzo, hizo subsidios para la Southern African Center for Infectious Disease Surveillance Foundation (SACIDS) y para un grupo similar en África Oriental. Uno de los resultados: Mozambique, que contaba con la infraestructura para diagnosticar el Covid-19, pero con dinero limitado, recibió los fondos necesarios y cuadruplicó el número de pruebas, de acuerdo con Smolinski.

La siguiente movida de Skoll fue crear un fondo tanto para sus beneficiarios actuales, como para los pasados, en su mayoría emprendedores sociales. 64 organizaciones recibieron subsidios de 50 mil dólares. “Creímos que necesitarían fondos de emergencia”, explica Skoll.

Aunque tradicionalmente la Skoll Foundation apoya a emprendedores sociales en países de bajos recursos, durante los últimos meses ha hecho donaciones más cerca de su hogar. Ya que el condado de Los Ángeles ha recibido duros golpes por la pandemia, Skoll se comunicó con el alcalde Eric Garcetti para ofrecer asistencia. A finales de abril, su fundación otorgó dos millones de dólares al Fondo del Alcalde para Los Ángeles, con el cual se provee asistencia a las familias que más han sufrido por el Covid-19.

Se buscan voluntarios de peso

Skoll también contactó a Gavin Newsom, gobernador de California y a Kathleen Kelly Janus, su asesora en materia de innovación social. La Skoll Foundation donará ocho millones de dólares para respaldar los esfuerzos de California contra el Covid-19, empezando con 4.1 millones para la campaña de concientización sobre rastreo de contactos, que según Janus “será crítica para prevenir una segunda oleada de Covid-19”.

El equipo de Smolinski, que ya se había asociado con Harvard y el Boston Children’s Hospital para desarrollar un rastreador de reportes de síntomas, basado en el crowdsourcing, llamado Flu Near You, en 2012, para proporcionar tendencias de la gripe en distintos vecindarios y ciudades, lanzó ahora Covid Near You a principios de marzo. La aplicación permite que la gente reporte sus síntomas de manera anónima, utilizando códigos postales, para rastrear puntos de contagio actuales o potenciales.

Ending Pandemics se ha asociado con gobiernos y autoridades de salud pública en 36 países, 11 de los cuales cuentan con sistemas de vigilancia que, según Smolinski, “trabajan a máxima velocidad”. Camboya es uno de ellos, un país con 14 millones de habitantes, donde las cuatro compañías de telecomunicaciones que ahí operan, ofrecen una aplicación gratuita que recibe y también proporciona información acerca de la enfermedad. Las llamadas han aumentado desde 600 hasta 15,000 diarias, y la mayoría de los casos en el país fueron identificados por la línea directa, dice Smolinski. Camboya, el país que recibió un barco crucero que nadie más quería, hasta ahora sólo tiene 129 casos y ninguna defunción, añadió.

A través del Audacious Project (un grupo filantrópico de unos 30 miembros fundado por Chris Anderson, curador de las conferencias TED, con Jeff Skoll y Richard Branson), Skoll y otros apoyan al grupo de Boston, Partners in Health, quienes respondieron a la crisis del ébola en 2014. El subsidio multimillonario de Audacious Project le permite a Partners in Health compartir su experiencia en rastreo de contactos durante el resto del año con unos 19 departamentos de salud pública en todo Estados Unidos. “Comenzamos ayudando al estado de Massachusetts a elaborar un sistema de rastreo de contactos, y todo el mundo quiso saber cómo lo hacíamos”, dice Joia Mukherjee, director médico en Partners in Health. “Este subsidio nos ha permitido expandir nuestro equipo. Esperamos ahora recibir dinero estatal y federal”.

Mukherjee aplaude el enfoque filantrópico de Skoll. “Jeff siempre ha sido un pensador sistemático, y eso ha transformado a Partners in Health”, dijo.

Skoll también ha proporcionado fondos para un ambicioso proyecto global llamado Red Global Epidemiológica de Enfermedades Contagiosas (conocido como GIDEoN) encabezado por Ian Lipkin, epidemiólogo de la Universidad de Columbia, quien dirige el Centro de Infección e Inmunidad de la universidad. Lipkin ha reclutado el equivalente del Instituto Nacional de Salud de 12 países, incluyendo a India, Brasil y China, y entre ello se comparten información sobre brotes y muestras de enfermedades. Con GIDEoN, explica Lipkin, “intentamos mejorar la capacidad de detección de agentes y toxinas infecciosos, particularmente en el mundo subdesarrollado”.

Aunque Skoll ha estado involucrado en la filantropía global durante casi dos décadas, ahora tiene una razón más personal para adentrarse en la lucha contra enfermedades mortales. Mientras trabajaba contra el ébola en 2014, se contagió de una extraña enfermedad tropical que tomó dos años diagnosticar. Tomó una licencia médica de 18 meses, y ahora se siente mejor.

A pesar de los múltiples desafíos, Skoll se mantiene optimista, incluso sobre las pandemias. Sí, el número de casos probablemente aumentará una vez que los estados de EU relajen medidas, dice. Pero mantiene la esperanza de que el tratamiento contra el Covid-19, un medicamento ya existente, funcione y aumente su distribución en algún momento del verano. “Espero que podamos ajustar la solución en un par de meses. Veo el camino para lograrlo”, dice.

Sobre pandemias futuras, Skoll tiene una ligera esperanza. “Hay muchos virus zoonóticos que pasan de animales a humanos. La mayoría de ellos se debilitan y se convierten en algo menos peligroso. No creo posible que veamos otra terrible pandemia pronto, dice Skoll. “Si acaso, el mundo está en guardia ahora”.