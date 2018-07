‘El Bronco’ quiere seguir gobernando Nuevo León si no gana la elección

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, confirmó que seguirá gobernando Nuevo León a partir de mañana, a no ser que el Congreso decida lo contrario.

“Seguiré siendo gobernador durante el período constitucional. No les hice ningún daño (a los ciudadanos nuevoleoneses), creo que la gente querían que me quedara, pero eso no significa que estén enojados. Ya les he dicho que me disculpen y que trabajaremos juntos para que Nuevo León sea mejor”, afirmó al depositar su voto.

El gobernador con licencia afirmó que la votación de hoy no es un referéndum sobre su tiempo en la jefatura del estado, sino una elección y se votará en función de su campaña electoral.

Aunque evitó hacer pronósticos, dijo tener esperanzas de ganar en García, su localidad, y de ganar entre los más jóvenes. En general, dijo se estar listo para la jornada electoral, sin importar la votación que llegue a alcanzar.

Para él, es importante que haya unos comicios tranquilos y sin problemas postelectorales, con el ánimo de haber generado una conciencia diferente en su campaña.

“Creo que hicimos un esfuerzo, todos en mi familia y en mi equipo de trabajo, hicimos un gran trabajo y un gran esfuerzo, hoy la satisfacción es que terminamos una etapa de un periodo”, comentó.

Rodríguez Calderón expuso que “hay un gran movimiento independiente en México y creo que era necesario que yo participara para darles ánimos, para generar esa condición, hay cientos de candidatos independientes, todos ellos echándole el esfuerzo”.

“El Bronco” señaló que pese a desigualdad, se participó, “yo estoy satisfecho porque logré, sobre todo, generar una conciencia diferente y creo que eso va a tener un resultado importante en esta elección”.

“Cualquiera que sea el número de votos que yo saque, estoy satisfecho, fue lo que pude lograr, fue las conciencias que logramos despertar y a partir de ahí, será un México diferente”, dijo.

Con propuestas duras como cortar manos a funcionarios corruptos, entre otros, muchos mexicanos simpatizan y a ello apuesta para un cambio, manifestó.

El llamado a la ciudadanía es que cumplan con su deber ciudadano y en reflexión decidir al próximo Presidente de México, recalcó Rodríguez Calderón.

El candidato de García ha sido el último de los presidenciables en salir a votar este domingo.

Con información de Notimex.