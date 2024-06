El ‘carro completo’ de Morena podría frenar el nearshoring, alertan analistas

El “carro completo” que se llevó Morena en las elecciones podría frenar el crecimiento de nearshoring, ya que los inversionistas “temen” un gobierno autoritario, coincidieron analistas.

Durante una mesa de debate organizada por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategias de Intercam Banco, aseguró que los mercados tenían contemplado que la próxima presidencia sería de Claudia Sheinbaum, sin embargo, mencionó que los que los puso nerviosos fue que ganara casi todo el Congreso.

“Los inversionistas quieren contrapesos claros, quieren un Poder Judicial independiente. Podríamos acabar con un escenario de poca inversión, podríamos no aprovechar el nearshoring”, comentó.

Para Sofía Ramírez, quien es directora General de México ¿Cómo Vamos?, los temores están “bien fundados” ya que las reformas que planteó el ejecutivo mexicano el pasado 5 de febrero y en las que se encuentran cambios en las Afores y en el sistema Judicial mexicano, pueden afectar los intereses de la Nación y eso afecta a la confianza de los inversionistas.

“Habrá que ver qué tan respetuoso es este mandato”, comentó.

No obstante, Alejandra Marcos señaló que en un mundo más fragmentado y polarizado, el hecho de que México mantenga un crecimiento en su Inversión Extranjera Directa (IED) “habla bien” del país, ya que “ninguna economía” recibió flujos de nuevas inversiones y México sí, aunque en menores cantidades.

Añadió que las naves industriales están en máximos de ocupación. “El inversionista de calle quiere ver nuevas inversiones y no necesariamente lo vamos a ver de la noche a la mañana”, comentó Alejandra Marcos.

Agregó que el nearshoring es un fenómeno que sí es una realidad pero que las reformas y la concentración del poder podrían ser un freno para el mismo fenómeno,

“Hay que hacer un paquete de onboarding, necesitamos inversión en infraestructura, estado de derecho, todas estas cuestiones son necesarias y si el gobierno no hace lo propio, el nearshoring no va a celebrarse o no lo vamos a capitalizar como debería ser”, comentó la directora de Invercam Banco.

Sofía Ramírez señaló que las políticas de seguridad de Sheinbaum “no servirán” si no se inyecta presupuesto y que el nearshoring sólo llega a los países que garantizan el bienestar social, eso significa que haya garantías de seguridad, ejemplificó.

Agregó que la militarización parece ser la respuesta rápida para mejorar la seguridad del país, pero dijo que “no es así”, ya que se dejan de lado otros delitos como la extorsión, que es un gran “bache” para el camino de las inversiones.

Así se dividiría el Congreso en México para los próximos tres años de la administración.

Pemex, el reto de Sheinbaum

De acuerdo con Alejandra Marcos, Petróleos Mexicanos (Pemex) es el “foco de atención” que debe atender el próximo gobierno, ya que tiene una deuda que ocupa un 7% del PIB, siendo la petrolera más endeudada del mundo.

Para Alejandra, los apoyos del gobierno no han solucionado los problemas de la compañía: “La proxima administración tiene que enfrentar este problema.

“Va a tener que definir qué va a hacer con Pemex, la petrolera requiere una reforma operativa y financiera. No se puede continuar apoyando porque va a tener una repercusión en el Soberano y en la calificación”, comentó Marcos.

Añadió que Sheinbaum tiene que definir hasta dónde sí podría permitir la inversión privada en la petrolera, y dijo que la presidenta se va a “enfrentar a una realidad” si es que no quiere “dañar” las finanzas públicas, de lo contrario, dijo, las finanzas mexicanas se verán afectadas si en los próximos 24 meses se mantienen las inyecciones de capital a la petrolera mexicana.

Sofía Ramírez añadió que debe de haber una reasignación de gastos, porque Pemex ya no está aportando dinero al erario público.

Respecto al sector energético en general, Ramírez señaló que México necesita la transición energética, y que los mexicanos tienen que ser “muy exigentes” en ese rubro, considerando los estudios de la doctora Sheinbaum.

“No estamos listos para cumplir las metas de descarbonización”, aseguró.

Reforma fiscal, sí o sí

México sí necesita una reforma fiscal y si no se aumenta la recaudación “no vamos” a tener bienestar ni infraestructura para atraer nearshoring, señaló Carlos Serrano, Economista en Jefe de BBVA México.

Para el analista, dicha reforma debe tener la reducción de la informalidad y esta debe pasar por Pemex porque “hay que revisar” qué se hace con su modelo de negocio.

“Lo que debemos preguntarnos es quién puede extraerlo de manera más eficiente, no hay espacio fiscal para hacerlo, la única forma es atrayendo capital privado. El petróleo es de todos los mexicanos, la pregunta es si queremos obtener el 48% de algo que paguen los inversionistas o continuar con el 100% de nada, hay que hacer asociaciones con el sector privado, esto no atenta con la soberanía mexicana”, señaló Serrano.

“Si se nos acaba el crecimiento, los informales van a ganar menos. No solo es cómo lo ven los mercados si no cómo la gente que votó con esperanza pueda o no ver cumplidas sus expectativas de aquí a unos años”, agregó.

Serrano comentó que el país no puede continuar con un déficit, que ronda el 5.9% respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Añadió que “hay que reducir el déficit” y que, pese a que no es una situación de pánico, se debe de hacer un anuncio “creíble” por parte de Hacienda de que la reducción se hará en los próximos tres años y no de forma inmediata.

“México tiene que ampliar la recaudación fiscal”, dijo.

La reacción de los mercados

El tipo de cambio cayó debido a que a los inversionistas y al mercado en general no le gusta que un solo partido aglomere el poder.

“Nadie esperaba que el Congreso lo ocupara en su mayoría Morena”, aseguró Alejandra Marcos,

Dijo que el mercado sobrerreacciona, en muchos casos, como lo sucedió ayer, tras la jornada electoral mexicana.

“Podría tardar semanas y meses para que el mercado se normalice. En medida que el mercado se tranquilice podríamos ver el nivel anterior de tipo de cambio”, dijo.

“En medida que veamos la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, y que se conozcan mejor sus movimientos económicos se puede recuperar la tranquilidad en los mercados”, agregó la especialista.

Morena y partidos aliados obtendrían mayoría calificada (al menos dos terceras partes), mientras que en el Senado se proyecta una mayoría simple para Morena y sus aliados (arriba del 50% de las curules, pero por debajo de la mayoría calificada).

